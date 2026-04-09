Volver | La Tecla Nacionales 9 de abril de 2026 NACIONALES

Se aprobó la Ley de Glaciares: los votos que fueron clave para el triunfo del oficialismo

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó la ley 26.639 con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. La presencia de Karina Milei en el recinto y el rol protagónico de algunos diputados aliados, fueron decisivas. Ambientalistas y oposición adelantan que la pelea se trasladará a tribunales

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