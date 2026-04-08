8 de abril de 2026
ES OFICIAL
Un exintendente dio un paso al costado y dejó su lugar en el Gobierno bonaerense
Marcelo Santillán renunció al cargo que tenía en el Instituto Provincial de Lotería y Casinos. Los detalles de su salida.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aceptó la renuncia de Marcelo Santillán al cargo de secretario ejecutivo del Instituto Provincial de Lotería y Casinos. La dimisión se hizo efectiva el 1 de abril y fue formalizada mediante la Resolución N° 419, firmada por el presidente del organismo, Gonzalo Atanasof.
Santillán había sido designado en ese cargo por el Decreto N° 103 y su salida se tramitó a través del expediente administrativo EX-2026-10639228-GDEBA-IPLYCMGGP. Según consta en la resolución publicada en el Boletín Oficial bonaerense, el funcionario presentó su renuncia de manera formal y el organismo resolvió aceptarla conforme a lo establecido en el artículo 14 inciso b) de la Ley N° 10.430, que regula el régimen de empleo público provincial.
Antes de concretarse la aceptación de la dimisión, intervinieron distintas áreas administrativas del Instituto Provincial de Lotería y Casinos. La Dirección de Sumarios Administrativos informó que el funcionario saliente no registra actuaciones sumariales pendientes de resolución, mientras que también tomó intervención la Dirección Jurídico Legal del organismo.
La resolución también aclaró que no correspondía en este caso la intervención de la Secretaría Ejecutiva —tal como prevé el Decreto N° 80/2020 y la Resolución N° 182/2020— debido a que se trata justamente de la renuncia de quien ocupaba ese cargo, por lo que se considera un trámite de carácter personal.
Santillán cuenta con trayectoria política en la provincia de Buenos Aires y fue intendente del partido de Adolfo Gonzales Chaves. La renuncia tiene que ver con que inició los trámites para jubilarse.