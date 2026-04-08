Apps
Miércoles, 8 abril 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
8 de abril de 2026
ES OFICIAL

Un exintendente dio un paso al costado y dejó su lugar en el Gobierno bonaerense

Marcelo Santillán renunció al cargo que tenía en el Instituto Provincial de Lotería y Casinos. Los detalles de su salida.

Un exintendente dio un paso al costado y dejó su lugar en el Gobierno bonaerense
Compartir

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aceptó la renuncia de Marcelo Santillán al cargo de secretario ejecutivo del Instituto Provincial de Lotería y Casinos. La dimisión se hizo efectiva el 1 de abril y fue formalizada mediante la Resolución N° 419, firmada por el presidente del organismo, Gonzalo Atanasof.

Santillán había sido designado en ese cargo por el Decreto N° 103 y su salida se tramitó a través del expediente administrativo EX-2026-10639228-GDEBA-IPLYCMGGP. Según consta en la resolución publicada en el Boletín Oficial bonaerense, el funcionario presentó su renuncia de manera formal y el organismo resolvió aceptarla conforme a lo establecido en el artículo 14 inciso b) de la Ley N° 10.430, que regula el régimen de empleo público provincial.

Antes de concretarse la aceptación de la dimisión, intervinieron distintas áreas administrativas del Instituto Provincial de Lotería y Casinos. La Dirección de Sumarios Administrativos informó que el funcionario saliente no registra actuaciones sumariales pendientes de resolución, mientras que también tomó intervención la Dirección Jurídico Legal del organismo.

La resolución también aclaró que no correspondía en este caso la intervención de la Secretaría Ejecutiva —tal como prevé el Decreto N° 80/2020 y la Resolución N° 182/2020— debido a que se trata justamente de la renuncia de quien ocupaba ese cargo, por lo que se considera un trámite de carácter personal.

Santillán cuenta con trayectoria política en la provincia de Buenos Aires y fue intendente del partido de Adolfo Gonzales Chaves. La renuncia tiene que ver con que inició los trámites para jubilarse.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

CONFLICTIVIDAD

El ajuste nacional golpea en PBA: cierran agencias del INTA y hay despidos en el SMN

Las decisiones del gobierno de Javier Milei tienen un impacto más que negativo en la provincia de Buenos Aires. Las localidades de las sedes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria que bajaron sus persianas.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Pareja creó un Consejo de Notables para poner patas para arriba el mapa bonaerense

Provincia dio de baja a la Fundación del Estadio Único como co-titular del Bingo platense

La AFA en el Estadio Único: la letra chica del acuerdo entre Kicillof y Tapia

Aprobados, pero observados: el mapa de sanciones del Tribunal de Cuentas

Silvio Soldán reveló el delicado estado de salud de su hijo: “Está internado, no se va a recuperar”

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET