Volver | La Tecla Nacionales 8 de abril de 2026 REVISTA QUé

Mientras en PBA sigue la rosca, en Ciudad ya definieron sus comisiones legislativas

En la Legislatura bonaerense siguen las idas y vueltas en la definición de las comisiones. Mientras que CABA, las comisiones parlamentarias permanentes de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación; de Políticas de Promoción e Integración Social; de Mujeres, Géneros y Diversidades; de Planeamiento Urbano; de Comunicación Social, Medios de Comunicación y Tecnologías de la Comunicación; y de Educación, Ciencia y Tecnología designaron sus respectivas autoridades.

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