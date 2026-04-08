8 de abril de 2026
REVISTA QUé
Mientras en PBA sigue la rosca, en Ciudad ya definieron sus comisiones legislativas
En la Legislatura bonaerense siguen las idas y vueltas en la definición de las comisiones. Mientras que CABA, las comisiones parlamentarias permanentes de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación; de Políticas de Promoción e Integración Social; de Mujeres, Géneros y Diversidades; de Planeamiento Urbano; de Comunicación Social, Medios de Comunicación y Tecnologías de la Comunicación; y de Educación, Ciencia y Tecnología designaron sus respectivas autoridades.
La Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación se reunió en el Salón Alfonsín. Allí se designó como presidente a Andrés La Blunda (Fuerza por Buenos Aires), como vicepresidente primero a Francisco Loupias (Ciudadanos Unidos - UCR) y como vicepresidenta segunda a Andrea D’Atri (PTS - Frente de Izquierda). La dirección de la comisión estará a cargo de Silvia Álvarez y se estableció que las reuniones se llevarán a cabo los días martes a las 12.
La comisión tiene por función dictaminar sobre todo asunto referido a los Derechos y Garantías expresados en la Constitución de la Ciudad y sobre la vigencia, promoción, defensa y difusión de los derechos humanos-civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; así como la antidiscriminación y no violencia.
Seguido, en el Salón Montevideo, la Comisión de Políticas de Promoción e Integración Social también designó a sus autoridades. Berenice Iañez (Fuerza por Buenos Aires) continuará al frente como presidenta, acompañada por el vicepresidente Guillermo Suárez (Ciudadanos Unidos - UCR). La dirección estará a cargo de Fabián Toscas y se fijó como día y horario de reunión los martes a las 12:30.
Compete a la Comisión dictaminar sobre todo asunto o proyecto vinculado a las familias, a las personas mayores y con necesidades especiales, la prevención y protección a sectores de riesgo, desde la perspectiva de su promoción e integración social, los geriátricos, los centros de asistencia social, las políticas de emergencia, los barrios carenciados, la asistencia comunitaria y los subsidios a entidades intermedias.
También durante la tarde, en el Salón Alfonsín, se conformó la Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidades, según lo establecido por el artículo 139 del Reglamento Interno. Fue designada como Presidenta la diputada Delfina Velázquez (Fuerza por Buenos Aires); y las diputadas Guadalupe Tagliaferri (Confianza y Desarrollo) y Silvia Lospennato (Vamos por Más) como Vicepresidentas Primera y Segunda, respectivamente.
La dirección estará a cargo de Sofía Amarillo y se estableció que los días de reunión serán los martes a las 14 horas. Compete a la Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidades dictaminar sobre todo asunto vinculado a las mujeres, los géneros, la igualdad de oportunidades y de trato entre los mismos y el reconocimiento y el respeto por las diversidades, de acuerdo a lo establecido en los artículos 36, 37 y 38 de la Constitución de la Ciudad, así como con el cumplimiento de la normativa e instrumentos internacionales referidos a estos temas.
En el Salón Montevideo se integró de la Comisión de Planeamiento Urbano, en la que el diputado Edgardo Alifraco (Confianza y Desarrollo) fue designado como Presidente de la comisión; la diputada Bárbara Rossen (Fuerza por Buenos Aires), como Vicepresidenta primera; y el diputado Darío Nieto (Vamos por Más), como Vicepresidente segundo. En la dirección de la comisión continuará Andrea Carla Radice y se estableció que las reuniones serán los días martes.
Es competencia de la Comisión de Planeamiento Urbano dictaminar sobre todo asunto o proyecto vinculado con el Código Urbanístico (Ley 6099), la zonificación urbana, la preservación del patrimonio histórico y cultural urbano, el planeamiento participativo, la fiscalización de obras particulares, el catastro, el Código de Edificación y el Plan Urbano Ambiental.
La Comisión de Comunicación Social, Medios de Comunicación y Tecnologías de la Comunicación se constituyó y designó sus autoridades también en el Salón Montevideo. Fue designada Presidenta la diputada Patricia Glize (Vamos por Más) y Vicepresidente primero el diputado Alejandro Salvatierra (Fuerza por Buenos Aires). La dirección estará a cargo de Alejandro Violi Cattaneo y las reuniones se realizarán los miércoles a las 14:00.
Esta comisión dictaminar sobre todo asunto o proyecto vinculado a la difusión de políticas públicas, al sistema público de medios de comunicación social, a las industrias de medios, a las nuevas tecnologías de la comunicación, a las bibliotecas, a la biblioteca digital, a la promoción del libro y la lectura, a las industrias culturales relacionadas con la comunicación. También le corresponde dictaminar en todo otro asunto referente al ámbito de la información y las comunicaciones.
Para finalizar, la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología realizó su reunión constitutiva y designó a la diputada María Bielli (Fuerza por Buenos Aires) como Presidenta, y como Vicepresidentes primera y segundo a la diputada Marina Kienast (La Libertad Avanza) y el diputado Sergio Siciliano (Vamos por Más), respectivamente. A su vez, fue designada directora Agustina Agudin y las reuniones se realizarán los martes a las 15:00.
Es competencia de la comisión dictaminar sobre cuestiones vinculadas a la educación en el ámbito de la Ciudad, así como aquellas vinculadas a la innovación científica y la investigación tecnológica.
Entre el numeroso público que asistió a la reunión en el Salón Montevideo, se destacaron las presencias del vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, y del ex ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus.