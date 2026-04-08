Volver | La Tecla Municipios 8 de abril de 2026 "COMPLEJIDAD INVESTIGATIVA"

Ante “funcionarios públicos involucrados”, una causa por contaminación cambió de fiscalía

La investigación por contaminación del arroyo Tapalqué fue reasignada a una fiscalía especializada de Azul por su complejidad y posible implicancia de funcionarios públicos. Vecinos denuncian que el daño ambiental persiste y advierten por riesgos sanitarios.

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