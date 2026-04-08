8 de abril de 2026
REFORMAS
El oficialismo define su reforma política con foco en las PASO
El proyecto incluye cambios en partidos y financiamiento, mientras crecen las dudas por el contexto político.
El Gobierno nacional ultima los detalles de un proyecto de reforma política que enviará en las próximas semanas al Congreso, con el objetivo de rediseñar el sistema democrático. La iniciativa incluye como eje central la posible eliminación de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una medida que el oficialismo impulsa como “de máxima”.
Según fuentes que participan en la redacción, el borrador aún no fue distribuido en su totalidad dentro de la mesa política, aunque podría cerrarse en los próximos días y girarse al Parlamento la semana próxima. No obstante, desde el entorno presidencial admiten que los tiempos podrían ajustarse en función del contexto político actual.
En ese marco, la iniciativa convive con tensiones internas y una coyuntura marcada por investigaciones judiciales que involucran a funcionarios del Gobierno. Algunos sectores consideran que el escenario podría postergar el tratamiento, aunque la reforma se mantiene como uno de los principales objetivos legislativos para 2026.
Además de las PASO, el proyecto contempla cambios en el régimen de partidos políticos y en el sistema de financiamiento de campañas, con la intención de lograr una distribución más eficiente de los recursos. Si bien persiste la intención de eliminar las primarias, dentro del oficialismo no descartan alternativas como su suspensión, dependiendo de los apoyos que logre reunir en el Congreso.