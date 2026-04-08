Volver | La Tecla Nacionales 8 de abril de 2026 CREDITOS

Adorni bajo la lupa: citan a las cuatro prestamistas

La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó nuevas citaciones clave: el fiscal federal Gerardo Pollicita convocó a declarar a las cuatro mujeres que figuran como prestamistas. Este miércoles, a las 10:30, está prevista la declaración de la escribana Adriana Nechevenko.

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