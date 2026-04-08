8 de abril de 2026
CREDITOS
Adorni bajo la lupa: citan a las cuatro prestamistas
La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó nuevas citaciones clave: el fiscal federal Gerardo Pollicita convocó a declarar a las cuatro mujeres que figuran como prestamistas. Este miércoles, a las 10:30, está prevista la declaración de la escribana Adriana Nechevenko.
La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó nuevas citaciones clave: el fiscal federal Gerardo Pollicita convocó a declarar a las cuatro mujeres que figuran como prestamistas del funcionario en distintas operaciones con garantía hipotecaria.
Este miércoles, a las 10:30, está prevista la declaración de la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en la escritura del departamento de Caballito, en la hipoteca del inmueble de la calle Asamblea y en la compra de la casa del country Indio Cuá.
Para este jueves deberán presentarse Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes vendieron el departamento de Caballito en el que reside Adorni y, al mismo tiempo, aparecen como acreedoras de un crédito por USD 200.000, dividido en partes iguales.
Para el lunes próximo fueron citadas Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio, quienes figuran como otorgantes de otro préstamo por USD 100.000: USD 85.000 en el caso de Molina y USD 15.000 en el de su hija.
Ese crédito fue garantizado con una hipoteca sobre un inmueble ubicado en la calle Asamblea y se formalizó el 15 de noviembre de 2025, la misma fecha en la que Bettina Angeletti, esposa de Adorni, compró la casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
En paralelo a las citaciones, este martes declaró como testigo el exfutbolista Hugo Morales, quien fue el primer propietario del departamento de Caballito.
Morales sostuvo que en mayo de 2025 vendió la propiedad por USD 200.000 a Sbabo y Viegas. Según los documentos oficiales, esas mismas mujeres le vendieron luego la unidad a Adorni y a su esposa en noviembre de ese año por USD 230.000, financiada en gran parte por ellas mismas.
De acuerdo con esos registros, Sbabo y Viegas actuaron de manera simultánea como vendedoras y prestamistas, y financiaron más del 85% del valor de la operación.
El exfutbolista aportó chats, audios y documentación que quedaron incorporados al expediente. De la audiencia también participó el abogado defensor de Adorni, Matías Ledesma.
Un mes después de haber adquirido el departamento a Morales, Sbabo -empleada de una editorial según registros públicos- figura como beneficiaria del programa "Pase Cultural" de la Ciudad de Buenos Aires, destinado a jubilados y pensionados con ingresos mensuales inferiores a $600.000.
En el caso de Viegas, consta su participación como socia en la firma Nazca Gold SRL en 2017, además de la titularidad de un departamento y un local en la ciudad de Buenos Aires. Los investigadores analizan si las operaciones responden a una intermediación de terceros o a una reventa realizada por las propias mujeres.