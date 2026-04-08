Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de abril de 2026 GEBEL PRESIDANTE

Buttié: "Tiene números lógicos, 3,2% no es para nada un número malo"

El director de CB Consultores, Cristian Buttié, fue el primero en medir a Dante Gebel. “La primera medición fue en diciembre, cuando hizo su aparición. Después lo volví a medir en febrero y ahora lo medimos en marzo”, refirió.

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