8 de abril de 2026
GEBEL PRESIDANTE
Buttié: "Tiene números lógicos, 3,2% no es para nada un número malo"
El director de CB Consultores, Cristian Buttié, fue el primero en medir a Dante Gebel. “La primera medición fue en diciembre, cuando hizo su aparición. Después lo volví a medir en febrero y ahora lo medimos en marzo”, refirió.
El director de CB Consultores, Cristian Buttié, fue el primero en medir a Gebel. “La primera medición fue en diciembre, cuando hizo su aparición. Después lo volví a medir en febrero y ahora lo medimos en marzo. Tanto diciembre como en febrero está, en margen de error, 1.6% en diciembre y 0.8% en febrero, en una meseta, no se habló más de él. Después del lanzamiento, y sin conocer su armado, me dio 3.2% en marzo, ya por fuera del margen de error”, refirió.
“Evidentemente, a medida que él tiene mayor exposición, mejor le va, porque hay una necesidad de un segmento del electorado de buscar algo distinto por fuera de Milei y las experiencias fallidas del peronismo y de Juntos por el Cambio”, añadió.
En cuanto a su potencial de adherentes, sostuvo que “lo que estamos viendo es que es una pecera reducida, porque hoy más del setenta por ciento de electorado se define entre la continuidad o el cambio que representa el peronismo. O sea, no vemos que haya una gran proyección a corto plazo por fuera de la dicotomía que representan el peronismo y el mileismo”.
”Obviamente, debe haber un sector desencantado de Milei, que lo están observando a Dante Gebel porque no quieren acercarse a la política tradicional, pero no veo un gran segmento capitalizable. Sí veo un segmento que le permite tener posicionamiento, estar presente, y el gran desafío de él es marcar una tendencia constructiva, alcista”, evaluó.
Además, el consultor dijo que “hay que ver qué pasa cuando él venga a Argentina, cuando diga que va a ser candidato. Por el momento tiene números lógicos, 3.2 % no es para nada un número malo. Tenés muchos dirigentes absolutamente instalados que están en un punto o dos, o con un 70 % de rechazo. Veremos si en la próxima sube o baja”.