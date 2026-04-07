Condenaron a un exfiscal y dos abogados por plantar pruebas en la causa del robo a la casa de Massa

EXCLUSIVO Andrés Sosa

La AFA en el Estadio Único: la letra chica del acuerdo entre Kicillof y Tapia El Gobierno de la provincia de Buenos Aires avanzó con el convenio con la Asociación del Fútbol Argentino para cederle la explotación del predio en La Plata. El monto, las formas de pagos, los derechos y obligaciones que establece el documento recientemente difundido.