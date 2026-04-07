Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de abril de 2026 EN MORENO

Mariel Fernández en conflicto: denuncian blindaje en una causa por un accidente que ocasionó su madre

La intendenta afronta un nuevo inconveniente en su distrito, donde el abogado Miguel Ángel Puentes denunció irregularidades en un presunto encubrimiento por un accidente de tránsito originado por su madre.

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