Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de abril de 2026 UN GARRÓN

Sin soluciones a la vista, los usuarios sufren el segundo día de paro del transporte

Como ocurrió ayer, en las calles del Conurbano hubo serios inconvenientes a la hora de utilizar los medios de transporte público. Debido a las constantes subas del combustible, las cámaras de transporte efectivizaron la medida de fuerza y no hay visos de solución

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