Volver | La Tecla Nacionales 7 de abril de 2026 EN ROJO

El ajuste de Milei pegó fuerte en las provincias, programas sociales y obra pública

Un informe del IARAF reveló que en los últimos 26 meses el gasto público primario nacional se redujo más de cinco puntos del PBI. Las mayores caídas se registraron en transferencias a las jurisdicciones y áreas sensibles.

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