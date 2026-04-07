7 de abril de 2026
EN ROJO
El ajuste de Milei pegó fuerte en las provincias, programas sociales y obra pública
Un informe del IARAF reveló que en los últimos 26 meses el gasto público primario nacional se redujo más de cinco puntos del PBI. Las mayores caídas se registraron en transferencias a las jurisdicciones y áreas sensibles.
El ajuste fiscal impulsado por el Gobierno nacional en los últimos dos años dejó una fuerte reducción del gasto público. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el gasto primario nacional cayó en torno a US$67.000 millones en los últimos 26 meses, con recortes concentrados en áreas clave del presupuesto.
El estudio compara el nivel de gasto de 2023 con el acumulado de los últimos doce meses a febrero de 2026 y concluye que el gasto primario bajó 5,16 puntos porcentuales del PBI, una de las contracciones más fuertes de las últimas décadas.
El rubro más afectado fueron las transferencias no automáticas a las provincias, que sufrieron el mayor ajuste del período. En términos de participación en el PBI, pasaron de 1,11% en 2023 a apenas 0,19% en 2026, lo que implica una caída del 83% en su peso relativo dentro del gasto nacional.
En términos reales, el recorte también fue contundente: de $11,2 billones en valores constantes de febrero de 2026 se pasó a $1,9 billones, según los datos del informe.
Además, este rubro fue el que más aportó a la reducción total del gasto, con una baja acumulada equivalente a 2 puntos porcentuales del PBI en los últimos 26 meses.
El segundo frente del ajuste se dio en los programas sociales, cuyo peso relativo dentro del gasto nacional cayó 56%.
En paralelo, la inversión real directa —vinculada principalmente a la obra pública— se redujo un 73% en su participación, consolidándose como uno de los sectores con mayor contracción presupuestaria.
Estos tres rubros —transferencias a provincias, programas sociales e inversión pública— explican más de la mitad del ajuste total aplicado por el Gobierno nacional durante el período analizado.
El informe también ubica entre los recortes significativos a los subsidios a la energía, las transferencias a universidades, los subsidios al transporte, el gasto salarial del sector público y las asignaciones familiares, todos con retrocesos en su participación dentro del presupuesto.
El gasto en jubilaciones y pensiones contributivas, que representa cerca del 43% del gasto primario nacional, prácticamente no modificó su peso relativo: pasó de 6,15% del PBI en 2023 a 6,13% en 2026.
No obstante, en términos reales también se registraron caídas moderadas: las jubilaciones bajaron 3,5% y el gasto del PAMI 1,7% en el período analizado.
El estudio marca que solo dos partidas aumentaron su peso relativo dentro del gasto nacional. Por un lado, la Asignación Universal para Protección Social, que creció 0,33 puntos del PBI, y por otro las transferencias no automáticas a la Ciudad de Buenos Aires, que aumentaron 0,04 puntos del PBI, en parte por decisiones judiciales vinculadas a la coparticipación.
Si se analiza todo el período desde enero de 2024 hasta febrero de 2026, el informe calcula que la reducción acumulada del gasto primario alcanzó 10,4 puntos del PBI respecto del promedio mensual de 2023.
En términos reales, esto significó $121 billones menos de gasto público acumulado respecto de lo que se habría ejecutado manteniendo los niveles previos.
De acuerdo con el estudio, el ajuste fiscal aplicado por el Gobierno nacional se concentró principalmente en los recursos enviados a provincias, los programas sociales, la obra pública y los subsidios, mientras que los gastos previsionales y algunas políticas sociales registraron recortes más moderados o incluso aumentos puntuales.