El empresario Marcelo Porcel fue procesado por presunto abuso sexual y corrupción de menores

El juez Carlos Bruniard, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, procesó al empresario Marcelo Eduardo Porcel como autor penalmente responsable de diez hechos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la multiplicidad de víctimas y por haberse cometido contra menores de 13 años, aprovechando una situación de guarda, además de corrupción de menores agravada y producción de representaciones de menores de edad con fines sexuales (pornografía infantil).



La resolución se dictó sin prisión preventiva. Como medidas cautelares, el magistrado le impuso la prohibición de salida del país y un embargo por 112 millones de pesos.



La investigación, iniciada el 5 de julio de 2024 en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1 a cargo de Pablo Turano, surgió a partir de denuncias de familias de al menos diez menores, todos compañeros de colegio de los hijos de Porcel en el Colegio Palermo Chico de Buenos Aires. Los hechos investigados habrían ocurrido entre 2022 y 2024, principalmente en propiedades del empresario donde los niños concurren como invitados.



En diciembre de 2025 el fiscal solicitó la indagatoria por siete casos. Posteriormente, en enero de 2026 se incorporaron tres denuncias más, elevando el total a diez víctimas (nueve familias querellantes, ya que dos de los menores son hermanos).



Según la acusación, los abusos se produjeron en un contexto de guarda, de manera reiterada, y también se imputa a Porcel la producción de material de contenido sexual con los menores.



Marcelo Porcel, empresario del sector inmobiliario y agropecuario, presidente de Campazu S.A. y vinculado al Grupo Hatzlaja, es hijo de Néstor Porcel, uno de los fundadores de Argencard. En una audiencia anterior se negó a declarar y, a través de su defensa, mantiene su inocencia.



La causa continúa su curso con peritajes pendientes. El procesamiento representa un avance significativo en la etapa judicial, aunque el imputado no fue detenido.