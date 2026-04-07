Volver | La Tecla Municipios 7 de abril de 2026 EN VEREMOS

Tras el freno a las termoeléctricas, Brandsen dilata otra vez el debate por el suelo

El Ejecutivo municipal reabre el debate por la rezonificación con nuevos proyectos industriales. Tras el rechazo a las termoeléctricas, el Concejo deberá decidir si habilita una planta de reciclado y un lavadero en zonas hoy no permitidas.

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