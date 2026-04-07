7 de abril de 2026
EN VEREMOS
Tras el freno a las termoeléctricas, Brandsen dilata otra vez el debate por el suelo
El Ejecutivo municipal reabre el debate por la rezonificación con nuevos proyectos industriales. Tras el rechazo a las termoeléctricas, el Concejo deberá decidir si habilita una planta de reciclado y un lavadero en zonas hoy no permitidas.
El Honorable Concejo Deliberante de Brandsen llevó adelante este lunes 6 de abril su sesión ordinaria N° 03/2026, con un extenso orden del día de 27 puntos. Sin embargo, uno de los temas más sensibles volvió a quedar fuera del debate: la modificación del uso del suelo impulsada por el propio Ejecutivo.
Desde el municipio señalaron que durante la jornada sí se avanzó en otros temas vinculados al impacto ambiental y sanitario en el distrito. En ese marco, el Concejo aprobó por unanimidad dos proyectos impulsados por el bloque “Derecho al Futuro”.
El primero solicita la intervención del Ministerio de Salud y del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires para evaluar el posible impacto sanitario relacionado con el funcionamiento de la planta depuradora. El segundo requiere la intervención de la Autoridad del Agua (ADA) para analizar el estado de la planta de tratamiento de efluentes cloacales.
En contraposición, no hubo tratamiento alguno sobre cambios en el uso del suelo. Apenas se dio lectura a una nota presentada por vecinos del Cuartel VI del Partido de Brandsen, quienes manifestaron su preocupación ante una eventual modificación del Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT).
La cautela no es casual. Se da en un contexto marcado por el antecedente reciente del rechazo a la rezonificación necesaria para instalar termoeléctricas en el distrito, un episodio que generó fuerte resistencia social y política.
Aquel proyecto, que preveía emplazarse sobre la Ruta 2 a la altura del kilómetro 49, frente al Parque Industrial II, fue finalmente descartado tras una intensa presión vecinal y el impacto regional que tomó el conflicto, alcanzando incluso a La Plata, Berisso y Ensenada.
Con ese antecedente aún fresco, el oficialismo opta por avanzar con mayor prudencia. Sin embargo, la propuesta para autorizar la instalación de una planta de reciclado y pelletizado de polietileno, y la habilitación de un lavadero industrial mediante cambios en el uso del suelo permanece abierto, a la espera de un tratamiento que promete volver a encender tensiones en Brandsen.