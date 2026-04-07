Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de abril de 2026 POR RESOLUCIÓN

Provincia dio de baja a la Fundación del Estadio Único como co-titular del Bingo platense

El Instituto Provincial de Lotería y Casino puso en marcha cambios luego del convenio firma con la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). Qué pasará con los fondos.

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