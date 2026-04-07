7 de abril de 2026
POR RESOLUCIÓN
Provincia dio de baja a la Fundación del Estadio Único como co-titular del Bingo platense
El Instituto Provincial de Lotería y Casino puso en marcha cambios luego del convenio firma con la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). Qué pasará con los fondos.
El Instituto Provincial de Lotería y Casinos resolvió dar de baja a la Fundación Estadio Ciudad de La Plata de la co-titularidad de la Sala de Bingo N° 34 de La Plata. Se trata de una decisión vinculada a cambios en el esquema de explotación del Estadio Único tras la firma de un convenio con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La medida quedó formalizada mediante la Resolución N° 375, firmada por el presidente del organismo, Gonzalo Atanasof. Según se desprende de los fundamentos, la Fundación Estadio Ciudad de La Plata no podrá cumplir con el plan de obras que había presentado cuando se le otorgó la co-titularidad de la licencia del bingo, debido a la suscripción de un Convenio Específico de Cesión de Uso y Explotación del Estadio Ciudad de La Plata con la AFA.
El documento oficial señala que esta situación fue comunicada por el director ejecutivo de la Agencia Administradora Estadio Ciudad de La Plata, quien informó que el nuevo esquema de administración del estadio impide avanzar con los compromisos asumidos por la fundación al momento de acceder a la participación en la explotación del juego.
A partir de la resolución, la sala de bingo continuará funcionando sin cambios en su operación, ya que el Instituto dispuso que se mantenga la estructura restante de la licencia.
En ese marco, seguirán como co-titulares: Asociación Cooperadora del Hospital Zonal Especializado Dr. Noel H. Sbarra y Fundación Florencio Pérez. Además, continuará como tercero contratante la empresa Bingos Platenses S.A., que actualmente administra la explotación de la sala.
El organismo provincial aclaró que esta continuidad se sustenta en lo establecido por la Resolución N° 456/06 y sus modificatorias, que facultan al Instituto a garantizar la operatoria del establecimiento aun cuando se produzcan modificaciones en las entidades beneficiarias.
La resolución también establece un mecanismo transitorio respecto de los fondos que correspondían a la fundación desplazada.
Mientras se define una nueva entidad beneficiaria, Bingos Platenses S.A. deberá depositar en una cuenta bancaria específica el porcentaje de ingresos que estaba destinado a la Fundación Estadio Ciudad de La Plata. Esos depósitos deberán ser informados al Instituto hasta que se designe una nueva organización que ocupe ese lugar.
El Instituto Provincial de Lotería y Casinos instruyó a la Dirección Provincial de Juegos y Explotación a iniciar el proceso para seleccionar una nueva entidad de bien público que pase a integrar la co-titularidad de la sala.
La normativa vigente establece que estas entidades deben contar con personería jurídica otorgada por la Provincia y desarrollar actividades de interés social, además de presentar programas de inversión que detallen cómo se utilizarán los recursos provenientes de la explotación del juego.
De acuerdo con la legislación que regula el sistema de bingos en la provincia —las Leyes N° 11.018 y 13.063 y el decreto reglamentario 5309/90—, la participación de entidades de bien público busca asegurar que parte de los ingresos generados por la actividad se destinen a fines comunitarios.