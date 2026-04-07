Volver | La Tecla Nacionales 7 de abril de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Plottier: el intendente Bertolini contra las cuerdas y casi K.O.

Una investigación por contrataciones directas y con sospechas, más de 180 expedientes forman parte de la prueba y un jefe comunal que resiste como puede. Un caso que golpea a la política

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