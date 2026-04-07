Monotributo abril 2026: las escalas y cuotas se mantienen sin cambios

Las escalas del monotributo no registran cambios en abril de 2026. Los valores que rigen desde febrero se mantienen exactamente iguales y continuarán vigentes hasta el mes de julio, momento en el que se realizará la actualización semestral según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).



Más de dos millones de monotributistas en todo el país, entre profesionales, emprendedores, comerciantes y prestadores de servicios, deben regirse por estas categorías, que determinan tanto el límite máximo de ingresos brutos anuales como el importe de la cuota mensual, que incluye el impuesto integrado, los aportes jubilatorios y la obra social.



En las últimas semanas, el régimen volvió a generar consultas y quejas por recategorizaciones automáticas realizadas por ARCA (ex AFIP).



Desde el organismo aclararon que solo se consideran las operaciones comerciales declaradas (cobros con tarjeta, QR, etc.) y no movimientos entre cuentas o billeteras virtuales. El último plazo para la recategorización voluntaria finalizó el 5 de febrero.

Las escalas y cuotas vigentes en abril 2026 son las siguientes: Categoría A, ingresos brutos anuales hasta $10.277.988,13 con una cuota mensual de $42.386,74. Categoría B, hasta $15.058.447,71 con cuota de $48.250,78. Categoría C, hasta $21.113.696,52 con cuota de $56.501,85 para servicios y $48.320,22 para venta de bienes. Categoría D, hasta $26.212.853,42 con cuota de $72.414,10 para servicios y $61.824,18 para bienes. Categoría E, hasta $30.833.964,37 con cuota de $102.537,97 para servicios y $81.070,26 para bienes. Categoría F, hasta $38.642.048,36 con cuota de $129.045,32 para servicios y $97.291,54 para bienes. Categoría G, hasta $46.211.109,37 con cuota de $197.108,23 para servicios y $118.920,05 para bienes. Categoría H, hasta $70.113.407,33 con cuota de $447.346,93 para servicios y $238.038,48 para bienes. Categoría I, hasta $78.479.211,62 con cuota de $824.802,26 para servicios y $355.672,64 para bienes. Categoría J, hasta $89.872.640,30 con cuota de $999.007,65 para servicios y $434.895,92 para bienes. Y Categoría K, hasta $108.357.084,05 con cuota de $1.381.687,90 para servicios y $525.732,01 para bienes.



Estos montos corresponden a la actualización aplicada en febrero, que reflejó una variación acumulada del IPC del 14,28% entre julio y diciembre de 2025.



Mantener la categoría correcta resulta clave para evitar sanciones, recargos o la exclusión del régimen simplificado. Además, garantiza el acceso a los aportes jubilatorios y la cobertura de obra social.



Los monotributistas deberán controlar sus niveles de facturación durante los próximos meses. La siguiente actualización de escalas y cuotas está prevista para julio de 2026, según la evolución de la inflación.