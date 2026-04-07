Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de abril de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Velimirovich: "Mar del Plata tiene todo"

El presidente de la Asociación de Productores Frutihortícolas de General Pueyrredon, Ricardo Velimirovich, dialogó con La Tecla sobre la situación del sector, los caminos rurales y la seguridad, entre otros temas.

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