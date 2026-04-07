En reclamo del programa “Volver al Trabajo”, organizaciones sociales realizarán cortes de rutas
La jornada de protesta impulsada por el Frente de Lucha Piquetero registra al menos seis cortes en accesos a la Ciudad y en La Plata. A esto se suman protestas en distintos puntos de la Provincia, como Mar del Plata, Bahía Blanca, San Nicolás y Pergamino.
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Más de 70 organizaciones sociales, piqueteras y de la economía popular llevarán adelante una jornada nacional de protesta con cortes de rutas y movilizaciones en distintos puntos del país, en rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei y en defensa de los programas sociales.
Bajo consignas como "1 millón de despidos", "No al cierre del Volver al Trabajo" y "Trabajo sin salario es esclavitud", el Frente de Lucha Piquetero convocó a una serie de acciones simultáneas que se llevarán adelante este martes 7 de abril en todo el territorio nacional.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se registran al menos seis cortes en accesos a la Ciudad y en La Plata. A esto se suman protestas en distintos puntos de la provincia, como Mar del Plata —con un corte en la Ruta 2—, Bahía Blanca, San Nicolás y Pergamino.
La jornada también tiene fuerte presencia en el interior del país. En Santa Fe se realiza un corte en la autopista Buenos Aires-Rosario, mientras que en Córdoba hay una movilización hacia el Patio Olmos desde distintos puntos de la ciudad. En Mendoza, las organizaciones concentran en el nudo vial, y en Salta llevan adelante una olla popular frente al Cabildo.
En la Patagonia, las protestas incluyen cortes en Santa Cruz, con acciones en Caleta Olivia, Las Heras y Río Gallegos; movilizaciones en Río Negro y Chubut, y concentraciones en Neuquén, tanto en la capital como en Chos Malal. También se registran actividades en Tierra del Fuego.
En el norte del país, las manifestaciones abarcan Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca y Jujuy, con cortes de rutas, marchas y concentraciones en distintas localidades. En Misiones, las protestas se extienden a ciudades como Posadas, Oberá y Eldorado.
Desde las organizaciones convocantes señalaron que la medida apunta a visibilizar el impacto del ajuste sobre los sectores más vulnerables y rechazar posibles recortes en programas sociales, además de denunciar la pérdida de ingresos y el deterioro de las condiciones de vida.