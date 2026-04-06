Volver | La Tecla Nacionales 6 de abril de 2026 INTERNA

Quintela apoyó a Kicillof para la presidencia: ¿se baja de la carrera o quiere ir de 2?

El gobernador de La Rioja dijo que ser candidato a presidente “es la aspiración de todo dirigente político” pero que hoy por hoy hay que acompañar y fortalecer al bonaerense.

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