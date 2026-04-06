6 de abril de 2026
INTERNA
Quintela apoyó a Kicillof para la presidencia: ¿se baja de la carrera o quiere ir de 2?
El gobernador de La Rioja dijo que ser candidato a presidente “es la aspiración de todo dirigente político” pero que hoy por hoy hay que acompañar y fortalecer al bonaerense.
La interna del peronismo hacia 2027 registró hoy un movimiento importante con la confirmación del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, de que no competirá por la presidencia de la Nación y que, en lugar de eso, apoyará la candidatura del mandatario bonaerense, Axel Kicillof.
Consultado sobre si quiere ser candidato a presidente, Quintela dijo que “es la aspiración de todo dirigente político”, pero que ahora está interesado en “ser parte de la construcción de un proyecto político que empatice con la sociedad argentina”.
¿Quintela se baja de la carrera, entonces? Algunos interpretaron el gesto del riojano como una pista de que la próxima fórmula presidencial del peronismo podría incluirlo, pero no a la cabeza, sino como candidato a vice de Kicillof. Ambos estuvieron juntos en la noche del 1 al 2 de abril en Tierra del Fuego, en la vigilia por Malvinas, invitados por el par de ambos, Gustavo Melella.
Por ahora, Quintela no habló de eso. Sí llamó a los peronistas a encolumnarse detrás del proyecto presidencial de Kicillof. “En este momento, el compañero mejor posicionado es Axel. Hay que ayudarlo, acompañarlo y fortalecerlo”, dijo.
De todas maneras, precisó que, “si hay compañeros que creen estar en condiciones de ponerse a consideración de la gente, no hay que tenerle miedo a un proceso interno”.