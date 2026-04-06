Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de abril de 2026 EN LA PLATA

Harán otra clase pública frente a una casa de Adorni

Al igual que ocurrió frente al domicilio del alto funcionario en la Capital Federal, este miércoles habrá un evento similar pero frente a su domicilio en el centro de la capital bonaerense. Es por el recorte a las universidades.

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