6 de abril de 2026
EN LA PLATA
Harán otra clase pública frente a una casa de Adorni
Al igual que ocurrió frente al domicilio del alto funcionario en la Capital Federal, este miércoles habrá un evento similar pero frente a su domicilio en el centro de la capital bonaerense. Es por el recorte a las universidades.
Tal como ocurrió frente a su domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), este miércoles habrá una clase pública enfrente de la casa del jefe de gabinete de la Nación, Manuel Adorni, en el centro de La Plata.
La semana pasada, docentes y estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se manifestaron de esa manera frente al inmueble de Miró al 500 donde vive Adorni, en el barrio porteño de Caballito.
Pasado mañana, tendrá lugar una nueva manifestación, pero en 6 y 48, el punto céntrico de la capital bonaerense donde Adorni posee otro inmueble.
En este caso, la actividad estará a cargo de docentes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que buscan visibilizar el recorte en el financiamiento de las universidades nacionales.
La clase pública estará centrada en la Ley de Glaciares, que el gobierno de Javier Milei busca modificar. La dictarán los docentes Lara Ramassotti y Ariel Aramayo y la periodista ambiental Lihuén Antonelli.
La convocatoria fue realizada por la Federación Universitaria de La Plata (FULP) y la Juventud del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).