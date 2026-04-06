Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de abril de 2026 MÁS PROBLEMAS

Menos colectivos en la calle: hubo caos para utilizar el transporte público en el AMBA

En las calles del Conurbano hubo serios inconvenientes a la hora de utilizar los medios de transporte público. Debido a las constantes subas del combustible, las cámaras de transporte efectivizaron la medida de fuerza

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