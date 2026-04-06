6 de abril de 2026
GUERRA CABA-PBA
Dirigente porteño cuestionó los dichos de Bianco por las personas en situación de calle
Luego de la conferencia de prensa matutina donde el ministro de Gobierno bonaerense aseguró que duplicaron los centros de asistencia para la atención de personas en marginalidad. Sánchez Zinny salió al cruce por redes sociales
En un nuevo capítulo de la guerra entre el gobierno bonaerense y el de la Ciudad de Buenos Aires, hubo un nuevo cruce por los supuestos ciudadanos de la Provincia en situación de calle que se refugian en los Centros de Inclusión Social de la ciudad.
La polémica comenzó la semana pasada, donde dirigentes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires publicaron una carta al ministro de Economía bonaerense, Pablo López, donde la gestión de Jorge Macri reclama una suma de más de 27 mil millones de pesos en concepto de gastos por persona de gente en situación de calle que concurre a los Centros de Inclusión Social ubicados en suelo porteño.
Luego de la repuesta del gobierno bonaerense, donde aseguraron que la Provincia duplicó las instalaciones de centros de asistencia, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, fue al cruce con el gobierno porteño y sentenció que el planteo es “no reclamable” y cuestionó la metodología utilizada para determinar el origen bonaerense de esas personas. Como contrapunto, sostuvo que si se aplicara el mismo criterio, la Ciudad debería compensar a la Provincia por los millones de bonaerenses que diariamente trabajan, consumen y tributan en territorio porteño, generando ingresos para esa jurisdicción.
En paralelo, defendió las políticas provinciales en materia social y aseguró que Buenos Aires “se está haciendo cargo” de la problemática, al detallar que se pasó de 28 a 58 centros de integración para personas en situación de calle, en un contexto de creciente demanda producto de la crisis económica.
A raíz de las declaraciones de Carlos Bianco, el Jefe de Gabinete de Jorge Macri y exministro de Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, salió al cruce de Bianco a través de su cuenta de X: “La Ciudad no pone excusas: se hace cargo y resuelve. La Provincia debería hacer lo mismo. Los bonaerenses que llegan a nuestros Centros de Inclusión Social lo hacen como consecuencia directa de la falta de gestión en políticas sociales de su gobierno. Quedamos a la espera de las direcciones de los supuestos 58 centros que tienen en la Provincia, así podemos derivar a las personas que lo necesitan”.
Allí cuestionó a la gestión de Kicillof: “Resulta llamativo que un gobierno que dice tener el foco en la política social recién se exprese sobre estos temas cuando reclamamos lo que le corresponde a los porteños, y lo haga, además, con información parcial e incompleta. Gracias al orden que sostenemos en la gestión de @jorgemacri, sabemos el costo de asistirlos: $27.066.151.450”.
“En contraste, casi 3 millones de personas ingresan todos los días a la Ciudad de manera voluntaria para trabajar y estudiar. Lo hacen porque aquí hay reglas claras, servicios públicos de calidad y una gestión que actúa en favor de sus vecinos, no en contra. Cumplir la ley no es opcional. Hacerse cargo de sus ciudadanos tampoco debería serlo”, cerró el funcionario porteño.