Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de abril de 2026 REPARTE LA TORTA

Coparticipación selectiva: Milei gira fondos a doce provincias y deja afuera a PBA

Con el fin de acelerar las reformas políticas, el presidente girará fondos a varias provincias del interior del país. La administración de Kicillof continúa discriminada y la deuda crece

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