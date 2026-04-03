Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de abril de 2026 A LA JUSTICIA

Estafa y herencia: comienza el juicio contra una exdiputada bonaerense

Una exlegisladora por la Sexta deberá presentarse ante la justicia por presuntas maniobras fraudulentas. Tuvo una banca en Diputados durante el período 2013-2017

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