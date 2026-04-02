Despedidos de fábricas volvieron a salir a la calle mientras se prepara el “piquetazo”
Los operarios de Acerías Berisso se movilizaron para visibilizar su reclamo. En FATE hubo una charla debate con vistas a la jornada de piquetes y ollas populares que se prepara para el miércoles próximo.
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El feriado en recordación de la Guerra de Malvinas, que inauguró además un fin de semana largo, no fue un día de descanso para los trabajadores despedidos de Acerías Berisso, que volvieron a movilizarse para visibilizar su reclamo, y de la Fábrica Argentina de Tejidos Engomados (FATE), que fueron anfitriones de un debate en plena calle con vistas al “piquetazo nacional” que se prepara para el miércoles que viene.
Los trabajadores de la acería berissense, que se mantienen en alerta desde el cierre de la planta, en octubre del año pasado, marcharon por las calles de la ciudad, acompañados por trabajadores de otras empresas, como FATE y el Astillero Río Santiago, que se unieron en solidaridad con su reclamo.
Los despedidos de la acería vienen denunciando el vaciamiento de las instalaciones, y se manifiestan contra el anuncio de la empresa de que reabriría y volvería a tomar a algunos trabajadores pero sin pagarles los sueldos correspondientes a los meses transcurridos.
En tanto, los 920 despedidos de FATE sí cobrarían los haberes correspondientes a los meses de febrero a junio, ya que la Justicia ratificó la vigencia de un convenio firmado el año pasado por el que la empresa se comprometía a no efectuar despidos, cosa que, obviamente, no cumplió, ya que cerró su planta de Virreyes en febrero.
De la marcha de los despedidos de Acerías Berisso participaron dirigentes de izquierda como Néstor Pitrola y Christian Castillo y referentes sindicales.
Frente a la planta de FATE, que permanece tomada por sus trabajadores, hubo una charla debate con organizaciones sociales, de la que participaron dirigentes como Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, y representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), que motorizan el reclamo de los trabajadores desvinculados.
La temática de la charla, que tuvo lugar en plena calle, fue el “piquetazo nacional” que se prepara para el miércoles 7, en protesta por la decisión del gobierno de Javier Milei de dar de baja el plan Volver al Trabajo.
La movida, que incluirá cortes de calles y ollas populares en todo el país, es debatida en asambleas que tienen lugar en puntos neurálgicos del conurbano bonaerense, como La Matanza, Lomas de Zamora y Quilmes, y en otros lugares del país.