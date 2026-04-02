2 de abril de 2026
44º ANIVERSARIO
Fuerte presencia del peronismo bonaerense en el acto central de Malvinas en Ushuaia
El gobernador bonaerense viajó hacia Tierra del Fuego donde participó de la vigilia realizada en Río Grande y también del acto central de esta tarde en la capital fueguina. “El Gobierno nacional expresa el desprecio por el federalismo y la soberanía”, disparó Kicillof.
Sin el presidente Javier Milei ni la vicepresidenta Victoria Villarruel, se realizó en Ushuaia el acto central por el 44º aniversario del comienzo de la guerra de Malvinas. Allí dijo presente el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien también participó de la vigilia realizada en Río Grande en vísperas al 2 de abril.
El gobernador estuvo acompañado por sus pares de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y de La Rioja, Gustavo Quintela. También dijo presente el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, su par de Trabajo, Walter Correa, y el titular de la cartera de Seguridad, Javier Alonso, además del Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.la presencia bonaerense se reforzó con las diputadas nacionales Cecilia Moreau y Victoria Tolosa Paz, además de la intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza.
En declaraciones a la prensa, Kicillof afirmó: “Vinimos a homenajear a los excombatientes, a reafirmar nuestra soberanía y a rechazar a todos los sectores que pretenden el olvido: la causa Malvinas debería unir a todas las fuerzas políticas, pero lamentablemente eso no ocurre”.
“El Gobierno nacional expresa el desprecio por el federalismo y la soberanía de muchas maneras: nuestras islas no son un tema del pasado, tienen que ver con el presente, con el futuro y con los recursos que están en juego”, agregó.
“No vamos a olvidar a cada uno de los soldados que dieron la vida ni dejaremos de acompañar a los sobrevivientes mientras nuestras islas sigan usurpadas: quienes nos reunimos, tanto ayer como hoy, en Tierra del Fuego, somos dirigentes que soñamos con una Patria justa, libre y soberana”, concluyó.
También estuvo en el acto de Ushuaia el presidente previsional del Senado nacional, Bartolomé Abdala, como uno de los pocos representantes de La Libertad Avanza en la provincia austral. El presidente Javier Milei estuvo en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que la vicepresidenta Victoria Villarruel dijo presente en Chivilcoy junto al intendente Guillermo Britos.
El acto comenzó con las estrofas del Himno Nacional Argentino y Aurora. Allí llegó el momento de los discursos. El primero en tomar la palabra fue Juan Carlos Parodi, presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas de Ushuaia, quien cuestionó la ausencia del presidente y la vicepresidenta en el acto y destacó las enormes falencias que tienen las fuerzas armadas de la nación.
Luego habló el intendente de Ushuaia, Walter Vouto, quien agradeció a los excombatientes y se comprometió a continuar con los reclamos por la soberanía de las Islas. Acto seguido habló el secretario de Malvinas y asuntos internos de Tierra del Fuego, Andrés Dachari, quien sentenció: “Tenemos que pensar a Malvinas como la tercera invasión británica. Esta violación al acuerdo que teníamos en 1825”.
“La autodeterminación que está en Malvinas es la del pueblo argentino, no la del pueblo implantado por el Reino Unido en nuestras islas”, añadió el dirigente. Allí hubo un momento de tensión durante el discurso, donde un excombatiente lo acusó de hacer política partidaria en el acto al hacer mención a Palestina.
“Ese peor momento de desmalvinización se coronó con algo que es tremendo para la cuestión Malvinas que son los tratados de Madrid. Allí inventamos el concepto de ‘paraguas de soberanía’. Ese paraguas de soberanía, que era una relación con el Reino Unido, nos quitó la noción de conflicto. Y quitarnos la noción de conflicto implicó que a lo largo del tiempo hayamos tenido ministros de Defensa, de distintos partidos políticos, que dicen que nuestro país no tiene hipótesis de conflicto”, sentenció Dachari.
El acto se cerró con un emotivo minuto de silencio a los caídos por la guerra de Malvinas y con la colocación de ofrendas florales en el cenotafio.