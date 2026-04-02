Volver | La Tecla Nacionales 2 de abril de 2026 44º ANIVERSARIO

Fuerte presencia del peronismo bonaerense en el acto central de Malvinas en Ushuaia

El gobernador bonaerense viajó hacia Tierra del Fuego donde participó de la vigilia realizada en Río Grande y también del acto central de esta tarde en la capital fueguina. “El Gobierno nacional expresa el desprecio por el federalismo y la soberanía”, disparó Kicillof.

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