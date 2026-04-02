Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de abril de 2026 2 DE ABRIL

Entre Ushuaia y la Rosada: Kicillof expuso su armado y Milei impone el mensaje nacional

El viaje de Axel Kicillof a Río Gallegos y Ushuaia combina agenda institucional y construcción política. Mientras Milei centraliza el mensaje oficial por Malvinas, el gobernador bonaerense exhibe volumen propio junto a mandatarios críticos, en clave de armado nacional rumbo a 2027. Convenio con el intednente de Tolhuin.

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