2 de abril de 2026
ECONOMIA
Inflación con dos velocidades en la Provincia: distritos clave marcan el termómetro
Combustibles y tarifas explican la diferencia entre municipios frente a un IPC nacional más estable. Los casos más relevante en tierras bonaerenses
Las consultoras privadas estimaron que la inflación de marzo de 2026 se ubicó entre 2,7% y 3,0% a nivel nacional, con un consenso cercano al 3%. Sin embargo, ese promedio esconde diferencias marcadas en la provincia de Buenos Aires, donde algunos municipios registraron subas muy por encima de esa referencia.
El caso más significativo fue La Plata, donde la inflación alcanzó el 5,4% mensual, según el relevamiento de la Universidad Nacional de La Plata. El dato no solo duplicó el registro de febrero, sino que también se posicionó muy por encima del promedio nacional, marcando el nivel más alto en lo que va del año.
El principal motor de ese salto fue el rubro Transporte y Combustibles, que trepó casi 20%. Dentro de ese segmento, los combustibles aumentaron más del 21% y explicaron cerca de la mitad del índice mensual. A esto se sumaron subas en el transporte público y en servicios básicos, que terminaron de empujar el costo de vida en la capital bonaerense.
En Bahía Blanca, en cambio, la dinámica fue más moderada. La inflación se ubicó en 2,6% durante marzo, en línea con el promedio nacional. No obstante, el comportamiento de los precios respondió a la misma lógica: subas concentradas en transporte, educación y servicios, con menor incidencia de alimentos.
A nivel país, los analistas coinciden en que marzo estuvo atravesado por factores puntuales como los ajustes en tarifas reguladas, el impacto de los combustibles y el inicio del ciclo lectivo. Las estimaciones privadas incluso superaron la proyección del Banco Central, que había previsto un 2,5%, manteniendo la inflación interanual en torno al 32-33%.
El contraste entre municipios confirma un escenario de inflación heterogénea, donde pocos rubros explican gran parte de las subas pero con impactos desiguales según el territorio. Así, mientras el promedio nacional muestra cierta estabilidad, distritos como La Plata evidencian que las tensiones de precios siguen lejos de disiparse.