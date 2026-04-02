Inflación con dos velocidades en la Provincia: distritos clave marcan el termómetro

TODOS UNIDOS

Entre la gestión, la rosca y el fútbol se muestran juntos y fortalecen el armado Con una estrategia que combina presencia territorial, coordinación política, vínculos personales y mostrarse mucho juntos, Achával, Otermín, Granados y Mantegazza buscan reforzar un espacio que quiere posicionarse como un actor con capacidad de incidir en la elección de los candidatos en 2027.