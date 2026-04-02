2 de abril de 2026
“PERSONA NON GRATA”
Tensión: la Argentina expulsó al encargado de negocios de Irán
El canciller Pablo Quirno instó al funcionario de la Embajada iraní a salir del país en un plazo de 48 horas. Su par israelí lo celebró.
En un claro posicionamiento en el contexto de la guerra en Medio Oriente que involucra a Irán por un lado y a los Estados Unidos e Israel por el otro, la Argentina expulsó al encargado de negocios de la Embajada iraní, a quien le dio un plazo de 48 horas para salir del país.
El canciller argentino, Pablo Quirno, emplazó al alto funcionario iraní, Mohsen Soltani Tehrani, a abandonar la Argentina, luego de que Irán emitiera un comunicado en el que critica al gobierno de Javier Milei por declarar a la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista.
La decisión fue “una ofensa imperdonable al pueblo iraní”, destacaba el comunicado, que le atribuía “responsabilidad internacional” al gobierno argentino y vinculó la declaración con la influencia de los Estados Unidos e Israel.
La Cancillería argentina explicó que la decisión de expulsar a Soltani Tehrani se tomó “de conformidad con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961” y que fue motivada en la “persistente negativa del régimen iraní a cooperar con el sistema judicial argentino en la investigación del atentado contra la AMIA”.
También figura entre los motivos de la expulsión el “nombramiento de personas buscadas por la justicia argentina para ocupar altos cargos en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI)”.
El canciller israelí, Gideon Sa’ar, manifestó el beneplácito de su país por la resolución de Quirno.
“Celebro la decisión de la Cancillería argentina de declarar persona non grata a Mohsen Soltani Tehrani, encargado de negocios de la Embajada de Irán en Argentina, y de expulsarlo del país”, expresó Sa’ar.