Volver | La Tecla Nacionales 2 de abril de 2026 MEDIOS Y POLíTICA LOCAL

Vuelve “Desconfiados”: análisis, rosca y streaming para la sobremesa platense

Desde el 6 de abril, el ciclo regresa a FM Cadena Río 88.7 y suma transmisión vía streaming por FILPO TV, con la conducción de Mariela Branda y Emiliana Borda y una propuesta que combina información, entrevistas y cobertura en territorio para seguir de cerca la política de La Plata y la Provincia.

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