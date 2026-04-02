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2 de abril de 2026
MEDIOS Y POLíTICA LOCAL

Vuelve “Desconfiados”: análisis, rosca y streaming para la sobremesa platense

Desde el 6 de abril, el ciclo regresa a FM Cadena Río 88.7 y suma transmisión vía streaming por FILPO TV, con la conducción de Mariela Branda y Emiliana Borda y una propuesta que combina información, entrevistas y cobertura en territorio para seguir de cerca la política de La Plata y la Provincia.

Vuelve “Desconfiados”: análisis, rosca y streaming para la sobremesa platense
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Vuelve “Desconfiados” y la sobremesa política platense recupera uno de sus espacios más picantes. Desde este lunes 6 de abril, el programa regresa al aire de lunes a viernes de 13 a 15 por FM Cadena Río 88.7 y suma una nueva ventana: el streaming de FILPO TV.

Con análisis, entrevistas, investigaciones y mucha rosca local, el ciclo apuesta a seguir de cerca la política de La Plata y la provincia, con el estilo directo y filoso que lo caracteriza. La conducción estará nuevamente en manos de Mariela Branda y Emiliana Borda, acompañadas en la producción por Juan Pablo Carvajal y Diógenes Gutiérrez, mientras que Sebastián Álvarez aportará el pulso de la calle con móviles y cobertura territorial, además del análisis de la política bonaerense de Hernán Sánchez. También se suma Angélina Cáceres al equipo con su análisis de espectáculos. 

La propuesta combina información, debate y testimonios en tiempo real, consolidándose como una de las mesas más intensas del mapa político local. Además, el programa mantiene su presencia en redes sociales -Twitter, Instagram, Facebook y Tik Tok- bajo el usuario @desconfiadosrio.

El regreso de “Desconfiados” se suma a la grilla de FILPO TV, que también impulsa “Ojota TV”, el ciclo matutino que se emite de lunes a viernes de 10:30 a 12:30 por YouTube, con un formato más distendido, humor, invitados y un clima bien arriba para arrancar el día.

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