2 de abril de 2026
OCTAVA SECCIÓN
Quién es Sebastián Genatti: el nuevo Secretario de Hacienda y Finanzas de La Plata
Con un perfil académico, especialista en economía y del núcleo duro del alakismo estará a cargo de la Secretaría hasta 2027
Sebastián Genatti, actual Secretario de Hacienda y Finanzas del Municipio de La Plata, fue designado por decreto del intendente Julio Alak el 4 de marzo de 2026, en reemplazo de Marcelo Giampaoli, quien pasó al Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia.
Sebastián Omar Genatti es su nombre completo, nació en La Plata, es economista y tiene 43 años. Estudió la Licenciatura en Economía en la Universidad Católica de La Plata (UCALP). Es egresado de esa casa de estudios y, desde hace años, se desempeña allí como docente, investigador y director de la carrera de Licenciatura en Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, según los datos disponibles en el sitio web de la UCALP. No hay registro de su militancia política, en sus perfiles de redes sociales, tanto en Instagram como en X, no tiene mucha actividad.
Del núcleo duro del alakismo, el funcionario anteriormente se desempeñaba como Subsecretario de Hacienda y Finanzas desde diciembre de 2023, es decir, que su designación representa continuidad en la gestión económica del municipio. Considerado por el propio intendente como un técnico con conocimiento interno del área, lo que facilitó su ascenso a Secretario.
El nuevo secretario de Hacienda y Finanzas, tiene un perfil muy académico y con formación constante en economía. Según pudo averiguar La Tecla: realizó estudios de posgrado en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), incluyendo una Diplomatura en Economía de la Salud y Administración de Organizaciones de Salud (2007). Unos años más tarde sumó a su CV un Magíster en Economía por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP - 2014). Actualmente está cursando un Doctorado en Economía en la UCALP.
Desde su ingreso al equipo de Hacienda en diciembre de 2023, Genatti ha participado activamente en la preparación del informe de la rendición de cuentas 2025 ante el Concejo Deliberante, será el encargado de llevar adelante la exposición, recientemente presentada ante el concejo.
Además, cuenta en su haber con publicaciones académicas sobre análisis en modelos de salud y de economía internacional. Y en el ámbito privado se desempeñó como consultor (Set Consulting) y asesor en directorios.
A priori los desafíos para el nuevo secretario serán no solo participar en la toma de decisiones de como el municipio y la secretaria gestionan los recursos, la recaudación y la ejecución presupuestaria en un contexto de desafíos económicos, con alta inflación y caída de la actividad económica local y nacional, sino que ahora deberá asumir el rol de tomar las decisiones.
En lo inmediato, se espera que en estas semanas se presente ante el Deliberante a exponer la rendición de cuentas 2025. La expectativa es grande no solo para el oficialismo, que espera repetir lo que pasó en 2024, que terminó con superávit. Sin embargo, la oposición cree todo lo contrario y sigue considerando que la actual gestión no atiende los verdaderos problemas que tienen los platenses.