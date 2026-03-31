Volver | La Tecla Buenos Aires 31 de marzo de 2026 DILUVIO

Fuerte temporal provocó inundaciones y evacuados en Mar del Plata y Sierra de la Ventana

Las fuertes lluvias dejaron más de 120 milímetros de agua acumulada en pocas horas. Hubo viviendas anegadas, puentes bajo evaluación y operativos de asistencia en distintas localidades del distrito de Tornquist.

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