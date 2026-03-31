31 de marzo de 2026
DILUVIO
Fuerte temporal provocó inundaciones y evacuados en Mar del Plata y Sierra de la Ventana
Las fuertes lluvias dejaron más de 120 milímetros de agua acumulada en pocas horas. Hubo viviendas anegadas, puentes bajo evaluación y operativos de asistencia en distintas localidades del distrito de Tornquist.
El fuerte temporal que azotó a la Comarca Serrana durante la madrugada y la mañana del martes dejó un escenario crítico en varias localidades del distrito de Tornquist. Las intensas precipitaciones, que superaron los 120 milímetros en la zona serrana, generaron inundaciones, evacuaciones preventivas y serios daños en la infraestructura vial.
Las situaciones más complejas se registraron en Sierra de la Ventana y Saldungaray, donde el volumen de agua acumulada obligó a desplegar operativos de emergencia encabezados por Defensa Civil, bomberos y personal municipal.
En distintos sectores, el avance del agua obligó a interrumpir el tránsito sobre calles y accesos, mientras corrientes desbordadas arrastraban barro, maleza e incluso animales muertos. Entre las imágenes más impactantes, se destacó la del club de golf de Sierra de la Ventana completamente atravesado por el agua, reflejo de la magnitud del fenómeno climático.
Arroyos desbordados y accesos cortados
El temporal también golpeó a Villa Ventana, donde el arroyo Belisario salió de su cauce y llegó a cubrir la calle principal de ingreso a la localidad. La situación derivó en el corte preventivo del puente de acceso.
La intendenta de Tornquist, Estefanía Bordoni, relató que al trasladarse desde la cabecera distrital ya se observaba el fuerte caudal del arroyo. Según explicó, si bien en Villa Ventana no se registraron daños directos en viviendas, el paso vehicular quedó interrumpido por seguridad.
En Saldungaray, en tanto, el panorama fue más delicado, especialmente en la zona cercana al cementerio, un sector históricamente vulnerable ante lluvias intensas. Allí el municipio debió intervenir con maquinaria pesada para facilitar el drenaje del agua, realizando un canal de desagote en un campo privado con autorización del propietario.
Viviendas bajo el agua y evacuados
El impacto del temporal se sintió con fuerza dentro de los hogares. En algunos casos, el agua alcanzó aproximadamente un metro y medio de altura dentro de las viviendas.
Como consecuencia, al menos cuatro familias debieron ser evacuadas en Saldungaray y fueron trasladadas a un complejo de cabañas dispuesto por el municipio para pasar la noche. En Sierra de la Ventana también hubo situaciones similares, particularmente en casas ubicadas sobre la ribera del arroyo Sauce Grande. Algunas familias optaron por permanecer en sus viviendas ante el temor de robos.
Equipos municipales y bomberos continúan asistiendo a los damnificados con colchones, frazadas y elementos básicos para reemplazar lo perdido tras el ingreso del agua.
Puentes bajo evaluación
Otro foco de preocupación está puesto en la infraestructura vial. La fuerza de la corriente provocó daños en guardarraíles y generó dudas sobre la estabilidad de varios puentes de la región.
Desde el municipio informaron que personal de Vialidad trabajará en la reposición de elementos de seguridad y en la evaluación estructural de los pasos más comprometidos, especialmente el puente que conecta Sierra de la Ventana con Saldungaray y el acceso a Villa Ventana. Por el momento permanecen habilitados, aunque con supervisión técnica permanente.
Coordinación con Provincia
Bordoni confirmó que mantiene contacto constante con organismos provinciales de emergencia y con funcionarios del gobierno bonaerense, quienes pusieron recursos a disposición ante la contingencia. No obstante, aclaró que hasta ahora el distrito enfrenta la emergencia principalmente con medios propios.
Mientras el agua comienza lentamente a retirarse, las autoridades avanzan en el relevamiento de daños y en tareas de limpieza y recuperación, en una región turística que todavía intenta dimensionar las consecuencias de un temporal tan intenso como inesperado.
Mar del Plata también bajo el agua
El principal distrito de la costa bonaerense también sufrió las consecuencias de un fuerte temporal, dejando muchas calles inundadas y mucha tensión.