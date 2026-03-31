31 de marzo de 2026
RADIOGRAFíA SOCIAL
Qué regiones bonaerenses tienen más pobreza según el último informe del INDEC
El relevamiento del segundo semestre de 2025 muestra fuertes diferencias entre los principales conglomerados urbanos. El Gran La Plata quedó por encima del promedio nacional, mientras que Bahía Blanca registró uno de los índices más bajos.
El último informe de pobreza difundido por el INDEC no sólo trazó el panorama nacional, sino que también permitió observar cómo impacta la situación social en distintos conglomerados urbanos de la provincia de Buenos Aires.
Los datos correspondientes al segundo semestre de 2025 exhiben realidades heterogéneas entre ciudades grandes, polos industriales y zonas portuarias, con brechas de hasta diez puntos porcentuales. Según el informe basado en la Encuesta Permanente de Hogares, el 28,2% de las personas que viven en los 31 principales aglomerados urbanos se encuentran bajo la línea de pobreza, mientras que la indigencia alcanzó al 6,3% de la población.En términos absolutos, esto equivale a 8,47 millones de personas pobres, de las cuales 1,88 millones no logran cubrir siquiera la canasta básica alimentaria.
El Gran Buenos Aires volvió a concentrar el mayor volumen de población vulnerable del país.
Según el organismo estadístico, la pobreza alcanzó al 28,3% de las personas, prácticamente en línea con el promedio nacional.
Por su magnitud poblacional, el conurbano sigue siendo el principal territorio donde se define la evolución social argentina: cualquier variación en este distrito impacta directamente en la medición nacional.
Gran La Plata, por encima del promedio
Uno de los datos que llamó la atención fue el nivel de pobreza en el Gran La Plata, donde el indicador trepó al 31,5%.
El conglomerado integrado por La Plata, Berisso y Ensenada quedó varios puntos por encima del promedio del país, reflejando dificultades persistentes vinculadas al empleo informal y la pérdida del poder adquisitivo.
Mar del Plata: recuperación parcial
En Mar del Plata, uno de los centros turísticos más importantes del país, la pobreza se ubicó en 27,1% de las personas.
El último registro del INDEC, correspondiente al segundo semestre de 2025, situó la pobreza en el 22,8%, lo que equivale a 153.185 personas en Mar del Plata. La indigencia, en tanto, alcanzó el 5,2% y afecta a 34.655 marplatenses. Las cifras muestran un aumento y una disminución respecto del segundo semestre de 2024, ya que en ese semestre había 28,9% de la población marplatense en la pobreza (192.706 personas), una reducción de 6,1 puntos y un 3,3% de personas en la indigencia (21.896), un aumento de 1,9 puntos.
El dato muestra una leve mejora respecto de períodos anteriores, aunque el informe señala que la estacionalidad laboral continúa siendo un factor estructural que condiciona la estabilidad de ingresos en la ciudad.
Bahía Blanca–Cerri, entre los niveles más bajos
El conglomerado Bahía Blanca–Cerri registró una pobreza del 23,7%, ubicándose entre los aglomerados bonaerenses con menor incidencia.
El perfil productivo ligado al puerto, la industria y el sector energético aparece como uno de los elementos que amortiguan el impacto social frente a otras regiones urbanas.
San Nicolás–Villa Constitución: impacto industrial
En el corredor industrial conformado por San Nicolás–Villa Constitución, la pobreza alcanzó al 26,4% de la población.
El nivel quedó por debajo del promedio nacional, aunque el informe advierte que la evolución del empleo industrial sigue siendo determinante para sostener esa posición relativa.