Volver | La Tecla Buenos Aires 31 de marzo de 2026 RADIOGRAFíA SOCIAL

Qué regiones bonaerenses tienen más pobreza según el último informe del INDEC

El relevamiento del segundo semestre de 2025 muestra fuertes diferencias entre los principales conglomerados urbanos. El Gran La Plata quedó por encima del promedio nacional, mientras que Bahía Blanca registró uno de los índices más bajos.

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