31 de marzo de 2026
LA TECLA MAR DEL PLATA
Unidad Turística Chapadmalal: piden convertir el complejo en un campus universitario
Por medio de un proyecto de comunicación del bloque de la UCR + Nuevos Aires solicitan al Gobierno nacional que defina el destino del complejo y avance con la cesión de una unidad hotelera a la Universidad Nacional de Mar del Plata, en línea con lo planteado por el senador Maximiliano Abad.
Tras el anuncio del Gobierno nacional, sobre la concesión del complejo de Chapadmalal, el bloque de concejales de la Unión Cívica Radical + Nuevos Aires presentó un proyecto en el Concejo Deliberante solicitando definiciones claras sobre el destino del predio y proponiendo avanzar en un uso vinculado a la educación superior pública.
La iniciativa retoma lo planteado por el senador nacional Maximiliano Abad y propone ceder una unidad hotelera a la Universidad Nacional de Mar del Plata para la creación de un campus universitario. “El Estado no puede dejar en suspenso un activo estratégico como Chapadmalal. Hay una oportunidad concreta de transformarlo en un espacio de desarrollo educativo y científico, y eso requiere decisión política”, afirmaron Ariel Bordaisco, Vilma Baragiola, Gabriela Azcoitia y Ricardo Liceaga Viñas.
El proyecto plantea la necesidad de infraestructura académica, investigación y residencias estudiantiles para responder al crecimiento sostenido de la matrícula universitaria y a la demanda regional de acceso a la educación superior. Desde el bloque advirtieron que la falta de definiciones podría derivar en la pérdida de una oportunidad estratégica para la ciudad y la región: “Mientras Mar del Plata necesita ampliar su capacidad educativa y generar nuevas oportunidades, no podemos permitir que un predio de esta escala quede sin un rumbo claro”.
Además, la iniciativa busca consolidar el sector sur del Partido como un polo vinculado al conocimiento, la innovación y la formación universitaria, promoviendo un desarrollo territorial más equilibrado. De concretarse, Chapadmalal se reconvertiría en un campus que fortalezca el vínculo entre educación, producción y desarrollo regional.