Volver | La Tecla Buenos Aires 31 de marzo de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Unidad Turística Chapadmalal: piden convertir el complejo en un campus universitario

Por medio de un proyecto de comunicación del bloque de la UCR + Nuevos Aires solicitan al Gobierno nacional que defina el destino del complejo y avance con la cesión de una unidad hotelera a la Universidad Nacional de Mar del Plata, en línea con lo planteado por el senador Maximiliano Abad.

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