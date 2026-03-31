La Plata: cuáles fueron los reclamos y quejas más relevantes de los vecinos en 2025

La Defensoría Ciudadana de La Plata presentó ante el Concejo Deliberante su informe anual 2025, en el que detalla cuáles fueron los principales reclamos de los vecinos durante el último año en la ciudad y cuál fue el volumen de reclamos atendidos por el organismo.



El arbolado público y los problemas con los servicios públicos encabezan el ranking de reclamos. En ese sentido, Bártoli señaló: “El informe y las estadísticas muestran la gran variedad y amplitud de quejas que recibimos. En este primer año, el principal reclamo fue sobre el arbolado público: podas necesarias que el municipio nunca realizó, pedidos de extracción de árboles enormes en calles angostas y barrios donde las raíces han destruido veredas, calles, techos y cielorrasos”.



Este balance, el primero bajo la conducción de Luciana Bártoli al frente del organismo, se propone ofrecer una descripción minuciosa de la orientación de la gestión, sus objetivos, las acciones realizadas, la atención a los vecinos, el ingreso de los reclamos, las dificultades halladas para procesar las quejas y las expectativas para el año 2026.



Según detalla el informe, en todo 2025, la Defensoría Ciudadana registró más de 650 reclamos formales y gestionó más de 600 problemáticas, enviando alrededor de 425 notas a áreas principales municipales y a las empresas prestatarias de los servicios del municipio.



Los servicios básicos no se salvan de las quejas



Si bien el arbolado público lidera ampliamente el ranking de reclamos, las empresas prestadoras de servicios básicos para la ciudadanía aparecen dentro del informe con un alto porcentaje de quejas.



Los reclamos contra la empresa ABSA (la que más tuvo) fueron por falta de agua, baja presión, pérdidas y desbordes cloacales. También aparecen en ese listado los problemas con el suministro eléctrico de Edelap debido a cortes, baja tensión o errores en la facturación y, en menor medida, inconvenientes con el servicio de gas provisto por Camuzzi.



A su vez agrega que la mayoría de los reclamos ingresaron por WhatsApp y se triplicaron respecto a 2024. De todos modos, vale la aclaración que, el 90% de los reclamos sobre servicios públicos se resolvieron, mientras que en los relacionados con la gestión municipal la eficacia mostro de una baja del 40%.



El informe también da cuenta de múltiples reclamos vinculados al alumbrado público, la presencia de microbasurales, el estado de los contenedores y la recolección de residuos, así como problemas en calles, veredas y mantenimiento urbano en general a cargo de la Municipalidad de La Plata. A esto se suman las demandas dirigidas a las delegaciones municipales, que concentran una gran cantidad de gestiones vecinales.



Al mismo tiempo, aparecen conflictos entre vecinos, consultas vinculadas a defensa del consumidor, problemas de tránsito y transporte, y también situaciones relacionadas con habilitaciones o Control Urbano, lo que refleja la diversidad de situaciones que llegan a la Defensoría.



Para concluir, el informe advierte sobre dificultades estructurales que afectan la resolución de los reclamos. Entre ellas, la falta de un sistema unificado de gestión municipal que permita hacer seguimiento de los trámites y la demora en las respuestas por parte de distintas áreas.



Para obtener una mejora concreta a los problemas de los vecinos platenses, el documento señala que, sería vital la mejora del servicio municipal de la línea 147 para que no lleguen a la Defensoría luego de no haber obtenido soluciones por otras vías: "Muchos de los reclamos iniciados en el 147 no tienen respuesta. Pasan meses hasta que los vecinos, hartos, llegan a la Defensoría porque no fue solucionado su problema" sostienen desde el organismo.