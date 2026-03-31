Tiroteo en Santa Fe: los dolorosos detalles detrás de la tragedia

Una profunda conmoción se vive en la localidad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, tras un violento episodio ocurrido de forma reciente en un colegio local. Un alumno de 15 años ingresó armado con una escopeta al establecimiento educativo y disparó en un patio interno, matando a un compañero de 13 años e hiriendo a otros ocho estudiantes.



Los detalles del ataque y la tenencia de un arma

El joven identificado como G.C. llegó en bicicleta a la institución educativa, preguntó por el baño y se encerró en el sanitario para cargar la escopeta calibre 12/70 de doble cañón con culata de madera, que era propiedad de uno de sus abuelos. Luego salió al patio, sacó el arma de un estuche de guitarra y disparó varias veces.



Vale mencionar que la escopeta fue encontrada todavía cargada sobre el césped de la vereda. Los peritos secuestraron vainas servidas, una canana con cartuchos y el dermotest al imputado resultó positivo.



La historia y el perfil del joven agresor

El estudiante que se encuentra en un centro de menores, cursaba tercer año en el mismo turno que sus víctimas. Por otro lado, los compañeros lo describen como introvertido y buen alumno, pero era víctima sistemática de bullying (existe un video donde se lo ve siendo pateado en clase).



Una semana antes había manifestado que “iba a matar a todos”, sin embargo, la advertencia no fue suficientemente atendida.



Asimismo, su familia atravesaba una situación compleja: el padre abandonó el hogar hace dos años y reside en Entre Ríos con consumos problemáticos; la madre, que es docente, se encuentra de licencia psiquiátrica, y tiene una hermana que cursa el primer año de una carrera universitaria. Vale mencionar que el joven ya estaba bajo tratamiento psicológico, tenía antecedentes de autolesiones y un intento de suicidio previo.



Por último, el joven tenía un perfil en redes sociales con un nombre falso donde hacía publicaciones violentas y en referencia a la masacre de Columbine.



La víctima fatal

Cuando se inició el hecho trágico, uno de los alumnos que estaba en el patio resultó con heridas fatales. Se trataba de Ian Cabrera que cursaba el primer año en el establecimiento, falleció en el acto por impactos de perdigones de plomo.



Era hijo único de un empleado municipal y una maestra jardinera, había cumplido 13 años el 2 de enero y era un apasionado del fútbol: se desempeñaba como arquero en las divisiones inferiores del Club Atlético Independiente de San Cristóbal y era hincha fanático de River Plate.



El club emitió un comunicado desgarrador: “Con el corazón completamente roto despedimos a uno de los nuestros, un chico que creció y dejó su huella en nuestro club”. En señal de respeto, decretó duelo y suspendió todas sus actividades.





El velatorio y el duelo en la comunidad

Los restos de Ian Cabrera fueron velados en San Cristóbal durante la tarde y noche del lunes. La comunidad respondió con una profunda muestra de dolor: vecinos, compañeros, docentes y dirigentes deportivos se acercaron a despedirlo con velas, carteles y mensajes de cariño.



El municipio decretó duelo por 48 horas y suspendió todas las actividades oficiales.



La actualidad del agresor

Luego de la tragedia, el joven fue reducido por el portero Fabio Barreto. A los instantes fue trasladado a un establecimiento de resguardo de ubicación estrictamente confidencial en la ciudad de Santa Fe, donde permanece acompañado por su madre, tal como establece la ley para menores. No es punible como adulto y se le aplicarán medidas socioeducativas. Sucede que la nueva ley penal juvenil aún no está vigente y se aplicará 180 días después de su publicación en el boletín oficial.



La fiscal de menores Carina Gerbaldo y el fiscal Mauricio Espinoza llevan adelante la investigación. La audiencia de atribución de cargo está prevista para el viernes.

La problemática adolescente de fondo

Los especialistas consultados han coincidido que estos hechos responden a un fenómeno multifactorial: bullying, problemas familiares graves, señales de alerta ignoradas y la violencia instalada en la sociedad. Las autoridades educativas reconocieron la necesidad de reforzar protocolos de detección temprana.