Intendente peronista declara la emergencia comercial ante la crisis del consumo

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Tierra del Fuego, España y PJ bonaerense: la agenda cargada de Kicillof El gobernador bonaerense comienza a delinear una agenda con actividades en el país y en el exterior. La conmemoración por Malvinas en Tierra del Fuego, una invitación a un encuentro progresista en Barcelona y su posicionamiento político marcan los próximos pasos.