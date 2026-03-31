31 de marzo de 2026
SALVAVIDAS
Intendente peronista declara la emergencia comercial ante la crisis del consumo
El jefe comunal de Castelli, Francisco Echarren, anunció el envío de un proyecto al Concejo Deliberante para aliviar la situación del comercio local. Lanza un programa con facilidades para eximición de tasas y regularización de deudas.
El intendente de Castelli, el peronista Francisco Echarren, anunció que fue declarada la emergencia comercial en ese distrito de la Quinta Sección, “una medida que permitirá implementar medidas de apoyo directo para el sector”. La iniciativa será enviada próximamente al Concejo Deliberante para su aprobación.
En este contexto, el alcalde de Fuerza Patria adelantó el lanzamiento del programa “Defender Nuestro Comercio Local”, una iniciativa que busca acompañar a los comerciantes de la ciudad ante el complejo contexto económico actual.
A partir de esta disposición, los comercios locales podrán acceder a la eximición total o parcial en el pago de tasas municipales, además de incorporarse al programa y obtener distintos beneficios pensados para fomentar la actividad comercial en la ciudad.En tal sentido, Echarren señaló que los comerciantes podrán ingresar a un programa para regularizar sus deudas con quitas especiales y con financiamiento extraordinario
Desde el municipio destacaron “el esfuerzo y compromiso que realizan a diario los comerciantes, remarcando que el objetivo de la medida es sostener y fortalecer el comercio local, considerado un pilar fundamental para la economía y el desarrollo de la comunidad”.