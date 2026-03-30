Volver | La Tecla Nacionales 30 de marzo de 2026 REVES PARA MILEI

La Justicia falló a favor de la CGT y suspendió más de 80 artículos de la reforma laboral

El juez laboral Raúl Ojeda hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la central obrera y dejó en suspenso disposiciones clave de la Ley 27.802 por considerar que existen indicios serios de inconstitucionalidad. Ya hay al menos cuatro fallos más que frenan la implementación de la Reforma.

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