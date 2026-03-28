Volver | La Tecla Nacionales 28 de marzo de 2026 JUDICIALES

Adorni bajo la lupa: el fiscal activó una batería de medidas para investigar su patrimonio

La Justicia avanzó con múltiples pedidos de información sobre bienes, ingresos, sociedades y viajes del jefe de Gabinete en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

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