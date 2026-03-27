Volver | La Tecla Nacionales 27 de marzo de 2026 UNA DE CAL...

Nuevo freno judicial a la reforma laboral

Un juzgado federal suspendió la aplicación de dos artículos de la ley que impulsó el gobierno libertario y aprobó el Congreso. El fallo ratifica los convenios colectivos y elimina las limitaciones a la ultraactividad.

Compartir