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27 de marzo de 2026
POR UN CAMBIO CULTURAL

Jornada de seguridad vial en Azul, con eje en la prevención

El ministro Marinucci, el intendente Sombra y otros dirigentes participaron de la actividad.

Jornada de seguridad vial en Azul, con eje en la prevención
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El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, encabezó hoy una jornada de seguridad vial en el distrito de Azul, junto a su intendente, Nelson Sombra, y otros dirigentes de la región. Entregaron cascos para motociclistas y ciclistas, para promover las conductas responsables y la prevención de accidentes.

Además de ellos, participaron de la actividad el intendente de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini, la senadora provincial oriunda de Azul María Inés Laurini y su tocaya y referente local del Frente Renovador María Inés Mancini.

“Hay dos factores fundamentales para reducir la siniestralidad: el cuidado personal y la fiscalización. El siniestro vial es evitable. El casco hay que usarlo y el cinturón de seguridad también”, destacó Marinucci durante la jornada.

“En Azul ya registramos 103 siniestros de motos en lo que va del año. Por eso es clave reforzar la conciencia y el uso del casco”, aportó Sombra.

En paralelo, agentes de Seguridad Vial brindaron una charla destinada a estudiantes de escuelas secundarias, con eje en la importancia del uso del casco y el respeto a las normas de tránsito, buscando generar hábitos responsables desde edades tempranas.
 

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