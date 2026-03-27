27 de marzo de 2026
“EXPROPIAR ESTÁ MAL”
Milei apuntó contra CFK y Kicillof por YPF: “Nos sumergieron en una aventura suicida”
El Presidente dijo que su gobierno logró “torcer el destino” y que el fallo favorable a la Argentina era “virtualmente imposible”. Ratificó que buscará modificar la ley de expropiaciones.
El presidente de la Nación, Javier Milei, dijo esta tarde que su gobierno logró “torcer el destino” y lograr un fallo favorable para la Argentina en el caso por la expropiación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) tramitado en los Estados Unidos, que era “virtualmente imposible”. Y apuntó contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el exministro y actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a quienes acusó de haber sumergido al país en “una aventura suicida”.
“La Argentina logró una sentencia histórica en esta administración. Lo que parecía imposible nosotros lo hicimos posible”, dijo Milei, en un mensaje transmitido por cadena nacional. “Ellos apostaron con nuestro futuro. Nosotros no apostamos: simplemente ganamos.”
Milei dedicó buena parte de los ocho minutos de su discurso a enfatizar que no fueron los gobiernos peronistas que lo precedieron los que lograron el fallo favorable sino, por el contrario, los que involucraron al país en “una aventura suicida” al expropiar la compañía y suscitar la avanzada judicial contra la Argentina.
“Hay quienes quieren leer esta noticia como un logro de la administración que expropió las empresas en primer lugar. Lo voy a decir con nombre y apellido. Hablo de Cristina Fernández de Kirchner y del inefable Axel Kicillof. Nada puede estar más lejos de la verdad. Es una afrenta a los argentinos que pretendan apropiarse de este resultado”, manifestó el mandatario.
“El juicio de YPF comenzó durante la presidencia de Cristina Kirchner, luego el juicio se perdió en primera instancia durante la presidencia de Alberto Fernández, ahora la Argentina logró una sentencia histórica en esta administración. Repito, una sentencia histórica en esta administración. Lo que parecía imposible nosotros lo hicimos posible. Ellos apostaron con nuestro futuro. Nosotros no apostamos: nosotros simplemente ganamos”, dijo el Presidente.
“Estos personajes de nuestro pasado nos sumergieron en una aventura suicida que nos podría haber costado todo”, subrayó Milei, y puntualizó que un fallo adverso le habría costado al país 18.000 millones de dólares.
Rodeado de algunas de las figuras del gobierno más cercanas a él, como su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, y el jefe del gabinete de ministros, Manuel Adorni (hoy en el candelero por sus viajes junto a su esposa Betina Angeletti), Milei centró su mensaje en subrayar lo inédito del fallo en los Estados Unidos y marcar que fue un logro de su gestión. Lo atribuyó el logro al trabajo del equipo jurídico del Estado, conducido por María Ibarzábal, y les dio “racias de parte de todos los argentinos de bien”. También dijo que el canciller Pablo Quirno, el ministro de Economía Luis Caputo (que también estaba parado cerca de él durante el discurso) y el embajador Alex Oxenford tuvieron un rol “clave” para el buen resultado.
“Este fallo era virtualmente imposible, pero gracias a la pericia jurídica, política y diplomática del equipo de gobierno, se le logró torcer el destino a nuestro favor”, dijo el Presidente. “Ante la adversidad, triunfó la perseverancia. Ante la irresponsabilidad, triunfó la constancia.”
“Es un día de festejo y alegría para los argentinos de bien, porque hoy nos sacamos de encima la espada de Damocles que colgaba sobre nuestras cabezas por culpa de la arrogancia populista”, resaltó.
“Hay una verdad irrefutable: expropiar está mal, porque robar está mal”, subrayó Milei. Apuntó contra “el populismo” y dijo que las políticas de los gobiernos peronistas le costaron a la Argentina “doce años de falta de inversiones por culpa del juicio en curso, es decir, menos empresas, menos trabajo, más pobreza y más indigencia”.
Por eso, subrayó que el Ejecutivo enviará al Congreso, entre otras iniciativas, un proyecto para modificar la ley de expropiaciones, “para que la arrogancia en la política no nos vuelva a costar otra década perdida y para que nunca más la propiedad privada pueda ser puesta en tela de juicio en nuestro país”.
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