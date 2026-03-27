Volver | La Tecla Nacionales 27 de marzo de 2026 “EXPROPIAR ESTÁ MAL”

Milei apuntó contra CFK y Kicillof por YPF: “Nos sumergieron en una aventura suicida”

El Presidente dijo que su gobierno logró “torcer el destino” y que el fallo favorable a la Argentina era “virtualmente imposible”. Ratificó que buscará modificar la ley de expropiaciones.

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