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27 de marzo de 2026
POR REDES SOCIALES

De ambos lados de la grieta, así vivó la política el fallo por la causa YPF

Luego de que la justicia norteamericana anulara la condena por la expropiación de la petrolera nacional, la política se volcó a las redes sociales para celebrar el fallo.

De ambos lados de la grieta, así vivó la política el fallo por la causa YPF
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La justicia norteamericana anuló el fallo que obligaba a Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF y toda la política nacional salió a las redes sociales para celebrar. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York emitió este jueves un fallo histórico a favor de la Argentina en el largo juicio que comenzó en 2015 comandado por Loreta Preska.

A través de X, la expresidenta Cristina Kirchner celebró el fallo de la justicia norteamericana: “Como ex Presidenta y como ciudadana argentina, mi agradecimiento al staff de abogados de la firma Sullivan & Cromwell LLP que llevaron adelante la defensa del Estado argentino, a partir de enero del 2020, en la causa YPF que se tramitaba ante los tribunales de Nueva York”.

“P/D1: Justo es reconocer que la posición de la Argentina siempre fue apoyada por Estados Unidos; tanto en su administración demócrata como republicana. P/D2: De esta manera, queda más que claro que la expropiación con fines de utilidad pública de YPF se hizo conforme a derecho. P/D3: También queda claro que la decisión política de recuperar YPF y nuestra soberanía energética fue estratégica para nuestro país; porque con el desarrollo de Vaca Muerta, a partir del año 2012… hoy podemos decir con orgullo que Argentina tiene superávit de miles de millones de dólares en la balanza energética”, añadió la presidenta del Partido Justicialista.

Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof sentenció: “La Justicia de EE.UU. falló a favor de YPF y deja en evidencia años de mentiras. Al final, era un relato impulsado por los buitres para cuestionar una decisión soberana y hacerse (más) ricos. Mientras el presidente Javier Milei hablaba del “impuesto Kicillof”, los propios abogados del Estado argentino, desde que se inició el juicio, defendían en la Justicia los mismos argumentos que sostuvimos siempre”.

 

 
Por el lado del oficialismo nacional, el diputado nacional Sebastián Pareja le adjudicó al presidente Javier Milei el fallo favorable por YPF: “El Gobierno Nacional revirtió en la Justicia de EE. UU. el desastre que dejó Kicillof con la estatización irresponsable de YPF. Otro logro de @JMilei: defender a los argentinos de una condena multimillonaria provocada por el populismo”.

 
El ministro del Interior, Diego Santilli, también celebró la medida judicial, pero le pegó al gobernador: “De un lado, un tipo con un mameluco que le hizo ganar el juicio a YPF. Del otro, el culpable de haber generado un reclamo por 18.000 millones de dólares”.
 
 

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