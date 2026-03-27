De ambos lados de la grieta, así vivó la política el fallo por la causa YPF

La Tecla
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La Justicia de EE.UU. falló a favor de YPF y deja en evidencia años de mentiras. Al final, era un relato impulsado por los buitres para cuestionar una decisión soberana y hacerse (más) ricos.
Mientras el presidente Javier Milei hablaba del “impuesto Kicillof”, los propios…
Nuestro gobernador tenía razón cuando hace tres años sostuvo que el fallo de la jueza Preska era una aberración y que la propia justicia de EE.UU lo iba a corregir. Queda claro lo acertado de haber logrado que YPF fuera argentina otra vez. pic.twitter.com/fKZd3W7XyF— Verónica Magario (@magariovero) March 27, 2026
— Axel Kicillof (@Kicillofok) March 27, 2026
El Gobierno Nacional revirtió en la Justicia de EE. UU. el desastre que dejó Kicillof con la estatización irresponsable de YPF.— Sebastián Pareja (@SPareja_) March 27, 2026
Otro logro de @JMilei: defender a los argentinos de una condena multimillonaria provocada por el populismo. https://t.co/TVY7TglNE2
De un lado, un tipo con un mameluco que le hizo ganar el juicio a YPF. Del otro, el culpable de haber generado un reclamo por 18.000 millones de dólares. pic.twitter.com/mqwSuYC5jN— Diego Santilli (@diegosantilli) March 27, 2026
El fallo por el caso YPF es una gran noticia para la Argentina. En vez de festejar que no se tengan que pagar 16 mil millones de dólares, el Presidente prefiere insultar al gobernador y quedarse en el juego político chiquito.— Fabian Luayza (@fabianluayza) March 27, 2026
Una pena que tenga la necesidad de tener que tapar…
Se les cayó otro relato más. Durante años repitieron el libreto de los buitres para cuestionar una decisión soberana que hoy demuestra haber sido estratégica para el país.— Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) March 27, 2026
Con un juicio absurdo y un fallo que desnuda mentiras, queda claro quiénes estuvieron del lado de la Patria… https://t.co/htxY7vuq5B
El fallo a favor de Argentina en NYC sobre el desastre que significó la “nacionalización de YPF”, es una gran noticia.— Laura Alonso 🇦🇷 (@lauritalonso) March 27, 2026
Me tocó como diputada nacional del PRO oponerme desde el minuto 1. Sabíamos que la decisión de Cristina Kirchner y Kicillof acompañada por los orcos…