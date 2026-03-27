De ambos lados de la grieta, así vivó la política el fallo por la causa YPF

La Justicia de EE.UU. falló a favor de YPF y deja en evidencia años de mentiras. Al final, era un relato impulsado por los buitres para cuestionar una decisión soberana y hacerse (más) ricos.

Nuestro gobernador tenía razón cuando hace tres años sostuvo que el fallo de la jueza Preska era una aberración y que la propia justicia de EE.UU lo iba a corregir. Queda claro lo acertado de haber logrado que YPF fuera argentina otra vez. pic.twitter.com/fKZd3W7XyF — Verónica Magario (@magariovero) March 27, 2026 Mientras el presidente Javier Milei hablaba del “impuesto Kicillof”, los propios… — Axel Kicillof (@Kicillofok) March 27, 2026

El Gobierno Nacional revirtió en la Justicia de EE. UU. el desastre que dejó Kicillof con la estatización irresponsable de YPF.

Otro logro de @JMilei: defender a los argentinos de una condena multimillonaria provocada por el populismo. https://t.co/TVY7TglNE2 — Sebastián Pareja (@SPareja_) March 27, 2026

De un lado, un tipo con un mameluco que le hizo ganar el juicio a YPF. Del otro, el culpable de haber generado un reclamo por 18.000 millones de dólares. pic.twitter.com/mqwSuYC5jN — Diego Santilli (@diegosantilli) March 27, 2026

El fallo por el caso YPF es una gran noticia para la Argentina. En vez de festejar que no se tengan que pagar 16 mil millones de dólares, el Presidente prefiere insultar al gobernador y quedarse en el juego político chiquito.



Una pena que tenga la necesidad de tener que tapar… — Fabian Luayza (@fabianluayza) March 27, 2026

Se les cayó otro relato más. Durante años repitieron el libreto de los buitres para cuestionar una decisión soberana que hoy demuestra haber sido estratégica para el país.



Con un juicio absurdo y un fallo que desnuda mentiras, queda claro quiénes estuvieron del lado de la Patria… https://t.co/htxY7vuq5B — Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) March 27, 2026