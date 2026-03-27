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27 de marzo de 2026
TRAS EL FALLO

Javier Milei: “Tuvimos que arreglar las cagadas del inútil de Kicillof”

El presidente de la Nación habló en un encuentro en el Centro de Formación de Capital Humano y se adjudicó el crédito por el fallo favorable a la Argentina.

Javier Milei: “Tuvimos que arreglar las cagadas del inútil de Kicillof”
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El presidente Javier Milei festejó el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que dejó sin efecto la condena dictada en primera instancia por la jueza Loretta Preska en el juicio por la expropiación de YPF, y aprovechó la ocasión para volver a cuestionar al gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien responsabilizó por el origen del litigio internacional.

Durante una actividad realizada en el Centro de Formación de Capital Humano, el mandatario nacional sostuvo que su administración debió “ordenar” las consecuencias de decisiones adoptadas durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, etapa en la que Kicillof ocupaba el Ministerio de Economía y se avanzó con la estatización de la petrolera.
Allí expresó: “Tuvimos que venir a arreglar las cagadas del inútil, imbécil e incompetente de (Axel) Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Kirchner”
“La Cámara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia). Esto implica que Argentina no debe pagar nada de los aproximadamente hoy USD 18 mil millones (un poco mas de lo que fue el préstamo del FMI en 2024)”, sentenció el mandatario nacional.
Un fallo que el Gobierno calificó como “histórico”

Minutos antes del acto, Milei había celebrado la resolución judicial a través de su cuenta en X, donde definió la decisión del tribunal estadounidense como un resultado “impensado” y uno de los mayores éxitos legales para el país.

Según explicó el Presidente, la Cámara revocó completamente la sentencia previa que obligaba a la Argentina a afrontar una indemnización multimillonaria. En esa línea, afirmó que el escenario obtenido tenía probabilidades muy bajas de concretarse y remarcó que el país evitaría desembolsar cerca de 18 mil millones de dólares vinculados al litigio.

El mandatario interpretó el fallo como una señal positiva para la estrategia judicial internacional del Gobierno y destacó el trabajo técnico realizado por los abogados del Estado.

Respaldo oficial y elogios al equipo legal

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, también se sumó a las celebraciones públicas. A través de redes sociales felicitó al Presidente y subrayó el desempeño del equipo jurídico de la Procuración, resaltando que funcionarios con recursos limitados lograron imponerse frente a estudios legales internacionales de gran peso.

Desde el oficialismo remarcan que el expediente por YPF representaba el juicio más grande que enfrentaba la Argentina en tribunales extranjeros y una de las demandas más importantes iniciadas contra un Estado soberano en Estados Unidos.

En ese contexto, el gobierno norteamericano encabezado por Donald Trump había expresado en las últimas semanas su postura favorable a la posición argentina mediante presentaciones del Departamento de Justicia.

Burford Capital, el gran afectado

Tras la resolución judicial, el foco quedó puesto en la situación del fondo litigante Burford Capital, que había adquirido los derechos para impulsar la demanda años atrás. La firma —frecuentemente comparada con fondos buitre por sectores políticos— había comprado la participación en el juicio por una suma relativamente baja y posteriormente comercializó partes del reclamo obteniendo ingresos millonarios.

En la Casa Rosada dan por descontado que el fondo apelará la decisión, por lo que el capítulo judicial aún no estaría cerrado. Sin embargo, el Gobierno nacional busca capitalizar políticamente el fallo como una señal de respaldo internacional y como un triunfo en uno de los litigios más sensibles para las cuentas públicas argentinas.
 

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