Volver | La Tecla Nacionales 27 de marzo de 2026 TRAS EL FALLO

Javier Milei: “Tuvimos que arreglar las cagadas del inútil de Kicillof”

El presidente de la Nación habló en un encuentro en el Centro de Formación de Capital Humano y se adjudicó el crédito por el fallo favorable a la Argentina.

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