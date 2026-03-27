27 de marzo de 2026
ALIVIO
YPF: la Justicia de Estados Unidos falló a favor de Argentina y le evita el pago de US$16.100 millones
En un fallo histórico, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia que había condenado al país a pagar una indemnización millonaria por la estatización de la empresa. Además, la petrolera estatal fue exculpada de toda responsabilidad en ese proceso
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York emitió este jueves un fallo histórico a favor de la Argentina en el largo juicio por la expropiación de YPF, realizada en 2012. La resolución revoca una sentencia de primera instancia y exime al país de pagar una indemnización superior a los 16.100 millones de dólares.
Además, los jueces confirmaron que la propia petrolera estatal YPF fue correctamente exculpada de toda responsabilidad en el proceso de estatización, según publicó hoy el diario La Nación.
Con esta decisión, el Estado argentino evita realizar un desembolso millonario que había sido ordenado por la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, en 2023. Todas las partes aún conservan la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque es poco probable que el máximo tribunal acepte revisar el expediente.
El litigio se inició en 2015, cuando fondos vinculados a los antiguos accionistas minoritarios (Petersen Energía, Petersen Inversora y Eton Park) demandaron al Estado argentino ante la justicia estadounidense. En septiembre de 2023, Preska condenó al país a pagar más de 16.100 millones de dólares más intereses, al considerar que durante la estatización impulsada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se violó el estatuto de YPF al no respetar los derechos de los accionistas minoritarios mediante una oferta pública de adquisición (OPA).
Sin embargo, la jueza eximió de responsabilidad a la propia YPF. Tanto el Estado como los demandantes apelaron el fallo y en octubre de 2025 se realizó la audiencia de apelación ante los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson.
En esa oportunidad, la defensa argentina presentó tres argumentos centrales. Uno, relacionado a la jurisdicción, al entender que el caso debió tramitarse en tribunales argentinos y no en Estados Unidos, ya que se trata de la interpretación de normas locales (la ley de expropiación versus el estatuto de YPF). Este planteo fue sostenido a lo largo de los gobiernos de Mauricio Macri, Alberto Fernández y ahora Javier Milei.
En segundo lugar, argumentaron que hubo una interpretación errónea del derecho argentino, toda vez que la jueza Preska habría aplicado incorrectamente el derecho societario, administrativo y público local.
La defensa también solicitó, en caso de no prosperar los argumentos anteriores, que el monto de la indemnización se calcule con el tipo de cambio al momento de la sentencia (2023) y no al del supuesto incumplimiento (2012). De aplicarse este criterio, la compensación se reduciría drásticamente a unos 4.920 millones de dólares, según estimaciones del Estado.
El fallo de la Cámara de Apelaciones representa un alivio para el gobierno de Javier Milei, en un contexto de renegociación de la deuda, a pesar de que existe la posibilidad de que la parte acusatoria apele esta decisión ante la Corte Suprema de Estados Unidos.