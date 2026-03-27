Volver | La Tecla Nacionales 27 de marzo de 2026 ALIVIO

YPF: la Justicia de Estados Unidos falló a favor de Argentina y le evita el pago de US$16.100 millones

En un fallo histórico, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia que había condenado al país a pagar una indemnización millonaria por la estatización de la empresa. Además, la petrolera estatal fue exculpada de toda responsabilidad en ese proceso

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