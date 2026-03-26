Volver | La Tecla Municipios 26 de marzo de 2026 CONTRA EL DELITO

La Plata aplicará tecnología de punta a la seguridad y la investigación criminal

Con drones, un sistema de visualización y mapeo del delito y herramientas de analítica forense digital, el municipio, con aporte de la Provincia, arrancó la implementación del Sistema Multiagencia.

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