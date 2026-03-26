Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de marzo de 2026 UNA VEZ MáS

Otra vez las tasas: Justicia, reclamos y una problemática sin fin para los municipios

Productores y contribuyentes vuelven a recurrir a la vía judicial para exigir transparencia sobre el uso de los fondos municipales, en medio de un creciente conflicto por las tasas y el financiamiento de servicios locales.

Compartir