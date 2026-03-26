Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de marzo de 2026 NOTA DE TAPA

Una voz disidente frente al clamor por sostener la boleta tradicional

Salvo excepciones, como Julio Zamora, el grueso del peronismo bonaerense coincide en el rechazo a la Boleta Única de Papel impulsada por varios bloques opositores. Sobre el desdoblamiento, Zamora dijo no estar de acuerdo. A la vez que planteó la necesidad de establecer “Boleta Única Papel para todas las categorías, con PASO previa”

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