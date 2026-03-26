26 de marzo de 2026
NOTA DE TAPA
Una voz disidente frente al clamor por sostener la boleta tradicional
Salvo excepciones, como Julio Zamora, el grueso del peronismo bonaerense coincide en el rechazo a la Boleta Única de Papel impulsada por varios bloques opositores. Sobre el desdoblamiento, Zamora dijo no estar de acuerdo. A la vez que planteó la necesidad de establecer “Boleta Única Papel para todas las categorías, con PASO previa”
Salvo excepciones, como Julio Zamora, el grueso del peronismo bonaerense coincide en el rechazo a la Boleta Única de Papel impulsada por varios bloques opositores. Por lo demás, está claro que no todos en Fuerza Patria pretenden lo mismo y ninguno tiene el número necesario para avanzar sobre aspectos de la reforma política en el sentido que desea. Ya no alcanza con ir a convencer a sectores de la oposición para reformar cuestiones electorales, primero deberá consensuarse puertas adentro entre demasiados espacios con posturas distintas.
“Tenemos una relación cordial con el gobernador como cualquier intendente, pero no pertenecemos al MDF y no es nuestra conducción“, aseguró el jefe comunal de Tigre, Julio Zamora, quien juega libre, está muy distanciado de Sergio Massa y de La Cámpora, sin pertenecer al Movimiento Derecho al Futuro ni acollararse con los de la Liga Peronista. El tigrense marca diferencias con unos y otros respecto a temas centrales de la reforma política.
“La Constitución de la Provincia establece la finitud del mandato del gobernador y del vicegobernador, pero nada dice de los legisladores y de los intendentes, por lo tanto, la ley de Vidal y Massa es anticonstitucional”, suele reiterar respecto a las reelecciones. En este caso coincide con lo planteado por el MDF, pero no en las otras cuestiones en discusión.
Sobre el desdoblamiento dijo: “No estoy de acuerdo”. A la vez que planteó la necesidad de establecer “Boleta Única Papel para todas las categorías, con PASO previa”. Es un punto de disidencia importante con la mayoría del peronismo bonaerense, defensor a capa y espada de la boleta tradicional, sábana y con todas las categorías pegadas.