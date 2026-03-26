Apps
Jueves, 26 marzo 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
26 de marzo de 2026
NOTA DE TAPA

Una voz disidente frente al clamor por sostener la boleta tradicional

Salvo excepciones, como Julio Zamora, el grueso del peronismo bonaerense coincide en el rechazo a la Boleta Única de Papel impulsada por varios bloques opositores. Sobre el desdoblamiento, Zamora dijo no estar de acuerdo. A la vez que planteó la necesidad de establecer “Boleta Única Papel para todas las categorías, con PASO previa”

Una voz disidente frente al clamor por sostener la boleta tradicional
Compartir

Salvo excepciones, como Julio Zamora, el grueso del peronismo bonaerense coincide en el rechazo a la Boleta Única de Papel impulsada por varios bloques opositores. Por lo demás, está claro que no todos en Fuerza Patria pretenden lo mismo y ninguno tiene el número necesario para avanzar sobre aspectos de la reforma política en el sentido que desea. Ya no alcanza con ir a convencer a sectores de la oposición para reformar cuestiones electorales, primero deberá consensuarse puertas adentro entre demasiados espacios con posturas distintas. 

“Tenemos una relación cordial con el gobernador como cualquier intendente, pero no pertenecemos al MDF y no es nuestra conducción“, aseguró el jefe comunal de Tigre, Julio Zamora, quien juega libre, está muy distanciado de Sergio Massa y de La Cámpora, sin pertenecer al Movimiento Derecho al Futuro ni acollararse con los de la Liga Peronista. El tigrense marca diferencias con unos y otros respecto a temas centrales de la reforma política. 

“La Constitución de la Provincia establece la finitud del mandato del gobernador y del vicegobernador, pero nada dice de los legisladores y de los intendentes, por lo tanto, la ley de Vidal y Massa es anticonstitucional”, suele reiterar respecto a las reelecciones. En este caso coincide con lo planteado por el MDF, pero no en las otras cuestiones en discusión.

Sobre el desdoblamiento dijo: “No estoy de acuerdo”. A la vez que planteó la necesidad de establecer “Boleta Única Papel para todas las categorías, con PASO previa”. Es un punto de disidencia importante con la mayoría del peronismo bonaerense, defensor a capa y espada de la boleta tradicional, sábana y con todas las categorías pegadas. 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

JUDICIALES

La Corte propone reglas más estrictas para elegir jueces

Un nuevo esquema apunta a ordenar los concursos y evitar arbitrariedades, con mayor peso del mérito académico, evaluaciones objetivas y entrevistas públicas con menor incidencia en el resultado final.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Horas contadas: embargo millonario y guerra abierta con la Provincia

Atención Kicillof: un exgobernador pide internas para definir candidato presidencial

“En defensa propia”, intendente peronista rompió el bloque oficialista

Con agenda abierta y demandas concretas, intendentes desembarcan en La Plata

China Suárez y Mauro Icardi en el ojo de la tormenta: ella se refugia en amuletos y él enfrenta un reclamo millonario en Turquía

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET