Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de marzo de 2026 EMBARGO

Horas contadas: embargo millonario y guerra abierta con la Provincia

La Justicia le dio 24 horas al gobierno bonaerense para informar las cuentas a embargar por más de $157 mil millones, mantiene la presión pese a la apelación y denuncia “amenazas” del fiscal en un conflicto que escala.

Compartir