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26 de marzo de 2026
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Colapinto realizará una exhibición de Fórmula 1 en Buenos Aires

El piloto argentino de Alpine dará una muestra con un monoplaza de F1 el domingo 26 de abril de 2026. El evento se desarrollará en un circuito callejero alrededor del Monumento a los Españoles y parte del Rosedal, con acceso gratuito en la zona externa y tribunas pagas

Colapinto realizará una exhibición de Fórmula 1 en Buenos Aires
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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está trabajando para concretar una exhibición de Fórmula 1 con Franco Colapinto como principal atracción. 
 

El piloto pilarense, que compite para el equipo Alpine, acelerará un monoplaza de la máxima categoría el domingo 26 de abril de 2026 en un circuito callejero montado en el barrio de Palermo.
 

El lugar elegido es la zona del Monumento a los Españoles, entre las avenidas Del Libertador y Sarmiento, bordeando el Parque El Rosedal. 
 

El recorrido aprovechará una recta de aproximadamente 750 metros sobre la Avenida del Libertador y otro tramo de unos 400 metros por Sarmiento.
 

La organización prevé un esquema mixto de accesos: la parte interna del trazado contará con tribunas para alrededor de 20.000 espectadores con entradas a la venta, mientras que el sector externo será de acceso libre y gratuito. 
 

Además, se instalará una Fan Zone para que el público pueda disfrutar de distintas actividades relacionadas con el automovilismo y la F1.
 

Todavía falta la confirmación oficial definitiva por parte de Alpine, que debe autorizar el viaje y la participación de Colapinto. 
 

Esta exhibición se da en un momento clave para Colapinto que se encuentra disputando su primera temporada completa en la Fórmula 1. 
 

La fecha del 26 de abril aprovecha el parate en el calendario de la categoría, tras el Gran Premio de Japón y antes del de Miami, debido a las suspensiones de las carreras de Bahréin y Arabia Saudita.
 

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